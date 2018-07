Giappone - si aggrava il bilancio dei morti per maltempo : sono 76 : "Abbiamo ricevuto - ha detto Yoshihide Suga - più di 100 segnalazioni di vittime". Impiegati 40 elicotteri in missione di salvataggio. "E' una battaglia con il tempo" ha detto ai giornalisti il primo ...

Giappone : si aggrava bilancio maltempo - 46 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ondata di maltempo in Giappone - milioni di evacuati : il bilancio delle vittime si aggrava - 15 morti e 50 dispersi : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Giappone: piogge torrenziali e frane hanno provocato 15 morti e 50 dispersi. La prefettura di Okayama ha dichiarato morto un uomo investito da una frana. A Hiroshima il corpo di un bambino è stato rinvenuto in una zona allagata. Nella prefettura di Ehime, una donna è stata trovata morta al secondo piano di una casa investita da una frana. Tra i dispersi vi sono cinque persone, rimaste ...