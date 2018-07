GIAPPONE | 85 MORTI PER MALTEMPO Video | si aggrava il numero dei deceduti

GIAPPONE - si aggrava il bilancio dei morti per maltempo : sono 85 : "Abbiamo ricevuto - ha detto Yoshihide Suga - più di 100 segnalazioni di vittime". Impiegati 40 elicotteri in missione di salvataggio. "E' una battaglia con il tempo" ha detto ai giornalisti il primo ...

GIAPPONE - si aggrava il bilancio dei morti per maltempo : sono 85 : Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 85 Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 85 Continua a leggere L'articolo Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 85 proviene da NewsGo.

GIAPPONE devastato dalle inondazioni : decine di morti e milioni di sfollati : Sono almeno 83 le persone rimaste uccise in Giappone in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito vaste zone dell'ovest del paese. Altre quattro persone sono in gravi condizioni e 57 risultano...

GIAPPONE - 76 morti per il maltempo/ Video - città completamente allagate nell'area di Hiroshima : maltempo in Giappone, Video, 76 morti, 92 dispersi, 4.7 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio. Non migliora la situazione in oriente, dove la pioggia non cessa(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:32:00 GMT)

I morti causati dalle forti piogge nel GIAPPONE centro-occidentale sono saliti a 69 : Il numero di persone morte in seguito alle intense piogge nel Giappone centro-occidentale, che hanno poi provocato alluvioni e frane, è salito a 69 e potrebbe aumentare ancora nelle prossime ore, secondo gli ufficiali della città di Kurashiki. La maggior parte delle The post I morti causati dalle forti piogge nel Giappone centro-occidentale sono saliti a 69 appeared first on Il Post.

GIAPPONE : i morti salgono a 76 per il maltempo : Il numero delle vittime dovute alle forti piogge in Giappone ha toccato quota 76: ai 48 morti accertati, infatti, ormai vengono aggiunti altri 28 morti presunti. Ma il bilancio, spiega il portavoce ...

GIAPPONE : bilancio vittime inondazioni sale a 65 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

GIAPPONE - si aggrava il bilancio dei morti per maltempo : sono 76 : Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 76 Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 76 Continua a leggere L'articolo Giappone, si aggrava il bilancio dei morti per maltempo: sono 76 proviene da NewsGo.

GIAPPONE - si aggrava il bilancio dei morti per maltempo : sono 76 : "Abbiamo ricevuto - ha detto Yoshihide Suga - più di 100 segnalazioni di vittime". Impiegati 40 elicotteri in missione di salvataggio. "E' una battaglia con il tempo" ha detto ai giornalisti il primo ...

Piogge record in GIAPPONE : almeno 76 morti - 92 dispersi a Hiroshima [GALLERY] : 1/8 PA/LaPresse ...

GIAPPONE - maltempo e inondazioni/ Video - aumenta il numero delle vittime : 51 morti e 48 dispersi : maltempo in Giappone Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:00:00 GMT)

MALTEMPO IN GIAPPONE/ Video 46 morti - 50 dispersi - 3 milioni di evacuati : riunione d'emergenza del premier Abe : MALTEMPO in GIAPPONE Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Il tifone Maria devasta il GIAPPONE : salgono a 46 i morti - 5 milioni di evacuati [FOTO] : 1/19 ...

GIAPPONE : si aggrava bilancio maltempo - 46 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve