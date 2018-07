Gian Carlo Caselli | “Soffia un vento maligno in alcuni ministeri | macchine di propaganda

Alleanza cooperative italiane - il Piemonte ha scelto il suo presidente : Giancarlo Gonella : E' Giancarlo Gonella, presidente di LegaCoop Piemonte, il nuovo presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane del Piemonte, sigla che riunisce le tre centrali regionali di rappresentanza ...

Il Verricello/ A Meta di Sorrento il ristorante di Claudia e Giancarlo Radice (4 ristoranti) : Il Verricello di Claudia e Giancarlo è uno dei locali che si sfideranno nella puntata di "Alessadro Borghese - 4 ristoranti" dedicata alla Penisola Sorrentina.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:14:00 GMT)

Austria : il punto di Gian Carlo Minardi : Il fine settimana in Austria è stato il festival degli errori da parte dei team. Si è iniziato sabato col muretto Ferrari che non ha avvisato il suo pilota del sopraggiungere della Renault di Carlos Sainz per arrivare a domenica con la Mercedes che non ha richiamato Lewis Hamilton ai box durante il regime di […] L'articolo Austria: il punto di Gian Carlo Minardi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

Giancarlo Giorgetti - missione in Russia il 12 luglio : incontro anche con Vladimir Putin? : ... il vicesegretario leghista, appassionato di calcio , noto tifoso del Southampton e del Varese, , sarà in Russia in qualità di sottosegretario con delega allo Sport e l'1 luglio dovrebbe assistere ...

Giancarlo Giorgetti - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Vedremo se dura l'asse tra Lega e M5s' : 'La vera opposizione è in Europa, in Italia non ne abbiamo'. L'immagine usata da Giancarlo Giorgetti sul palco di Pontida è forte, perché evoca indirettamente le ombre di complotti internazionali e ...

Giancarlo Perego - arcivescovo di Ferrara : "Il summit Ue sui migranti un fallimento. L'Italia sarà ancora più sola" : Il vertice Ue è stato "certamente un fallimento". Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio già direttore generale di Migrantes, l'organismo della Cei in prima linea nell'aiuto di migranti e rifugiati, dà voce a tutta la delusione della Chiesa nel commentare l'esito del summit a Bruxelles. "Si è trattato di un fallimento - dice all'agenzia di stampa Adnkronos- di cui forse è anche colpevole ...

Austria : l’anteprima di Gian Carlo Minardi : Ci apprestiamo a entrare in un mese di luglio caldo con quattro appuntamenti racchiusi in cinque weekend: si parte questo weekend dall’Austria prima di trasferirci in Inghilterra (7-8 luglio), Germania (21-22 luglio) e Ungheria (28-29 luglio). Un vero e proprio tour de force per team e piloti, alla fine del quale avremo un quadro significativo […] L'articolo Austria: l’anteprima di Gian Carlo Minardi sembra essere il primo su ...

Francia : il punto di Gian Carlo Minardi : Con la vittoria di Hamilton e il quinto posto di Vettel è tornato il divario di 14 punti che c’era tra i due driver prima del GP del Canada. In Francia si è ribaltata nuovamente la situazione, questa volta in favore del britannico. E’ la conferma che siamo davanti a campionato combattuto sul filo di […] L'articolo Francia: il punto di Gian Carlo Minardi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

I Fatti Vostri - Roberta Morise nel programma insieme a Giancarlo Magalli : I Fatti Vostri, che dovrebbe tornare in onda su Rai 2 il 10 settembre, verrà condotto da Roberta Morise, che entra nella trasmissione al fianco di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli : «In Rai? Un buon 20% è raccomandato» : ecco cosa rivela sulle assunzioni : Salvini propone il censimento dei Rom, Di Maio di censire i raccomandati in Rai . Non ha fatto discutere come quella del ministro agli Interni, ma la proposta dell'altro vice premier ha aperto una ...

Giancarlo Magalli e la valletta raccomandata : ‘La impiegai per quello che sapeva fare : niente’ : Il popolare Giancarlo Magalli, a quasi 71 anni, oramai è un decano della tv italiana e, specialmente, della Rai. Dunque conosce perfettamente quali proporzioni abbia acquisito nel corso del tempo il problema dei raccomandati: “Ce ne sono, come in tutte le aziende pubbliche. Magari qualcuno risolvesse veramente il problema”. Il conduttore de I fatti vostri nella prossima stagione sarà affiancato da Roberta Morise (la sostituta di ...

Giancarlo Magalli-Adriana Volpe : è di nuovo guerra tra i due conduttori : 'L'ho querelato due volte: l'ho fatto per tutelare la mia dignità e quella delle donne che con sacrificio cercano di emergere nel mondo del lavoro. E per questo cammino a testa alta', ha dichiarato. ...

Consiglio provinciale - Paola Galvani entra al posto di Giancarlo Tagliaferri : 'Siamo stanchi dei comitati del 'no' che coprono l'immobilismo della città' 3 Ferriere, gli assessori sono Paolo Scaglia , vice, e Carlotta Oppizzi 4 Rom e Sinti, la vicepresidente Gualmini: 'In ...

Giancarlo Giorgetti : 'Non siamo interessati a far entrare forzisti nella Lega' : Lega sopra il 29%, Forza Italia sotto il 10 . Tra i due partiti che nel centrodestra governano centinaia di amministrazioni locali s'è scavato un solco in termini di consensi enorme. E da settimane si ...