Genova | una subacquea dispersa sul relitto della Haven

Genova - Ruby Rubacuori in Tribunale/ Processo per diffamazione contro Chiesa Soprani : Corona e Fede come teste : Ruby Rubacuori a Genova in Tribunale: Processo per diffamazione contro l'ex agente di Corona, Francesco Chiesa Soprani. Ultime notizie: come teste il paparazzo ed Emilio Fede (Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 13:33:00 GMT)

Macklemore al Rock in Roma dopo una passeggiata a Genova tra i fan : scaletta e biglietti : Macklemore al Rock in Roma stasera, martedì 3 luglio, si esibirà nella capitale dopo aver trascorso un giorno di relax nella città di Genova. Il rapper e cantautore statunitense ha trascorso ieri un’intera giornata in quel di Genova passeggiando tra le vie principali della città, come un vero e proprio turista. Visita non in programma per Macklemore che sembra essersi dovuto fermare nel capoluogo ligure in seguito a problemi con un volo che ...

C'è una fronda a Genova per la Bce : Le dimissioni del presidente e di uno dei consiglieri di amministrazione di Banca Carige arrivano in un momento delicato per la banca genovese convalescente. Il presidente Giuseppe Tesauro, ex giudice ...

C’è una fronda a Genova per la Bce : Le dimissioni del presidente e di uno dei consiglieri di amministrazione di Banca Carige arrivano in un momento delicato per la banca genovese convalescente. Il presidente Giuseppe Tesauro, ex giudice della Corte costituzionale, si è dimesso lunedì e ieri il consigliere indipendente Stefano Lunardi

Genova come Roma : una via per Almirante. Pd sulle barricate : Dopo il fallimento a Roma, Fratelli d'Italia ci riprova. Il partito di Giorgia Meloni, dopo avere tentato di far approvare una mozione al Campidoglio per intitolare una strada al leader missino Giorgio Almirante, bocciata dal sindaco Raggi dopo avere incassato il placet del consiglio comunale, ha annunciato che proporrà una mozione identica a Genova. "Ci auguriamo che la mozione possa essere accettata da tutti, maggioranza e opposizione, nello ...

Genova - ambulanza bloccata da auto in sosta vietata/ Muore uomo : era il proprietario di una delle automobili : Genova, ambulanza bloccata da auto in sosta vietata, Muore uomo: era il proprietario di una delle automobili parcheggiate male. L'episodio si è verificato nella serata di mercoledì(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:27:00 GMT)

Il Costa Zena Festival trasforma Genova in una nave da crociera con show e concerti : Piazza delle Feste ospiterà anche dalle 18 alle 20 gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche e tanti altri comici genovesi . Inoltre in Piazza Caricamento e al Porto ...

Teatro di Genova - una stagione che non teme il nuovo : Genova - È fatta. La prima stagione del Teatro Nazionale di Genova è pronta . Sessantasette spettacoli di cui venti produzioni, testi classici e testi ipercontemporanei, grandi nomi e giovani talenti scalpitanti, ritorni eccellenti e titoli internazionali. La parola d'ordine è Unico , a ...

Test estivo a Genova : bus notturni gratis. Il metrò sperimenta la chiusura all’una : Sulle linee N1 e N2 non servirà il biglietto. Le novità introdotte al venerdì e al sabato. Da lunedì sarà in vigore l’orario estivo Amt

Ancora una tragedia sul lavoro : operaio di 43 anni muore a Genova : Tragico incidente sul lavoro alla Fincantieri di Sestri Ponente (Genova). Lo rende noto la Fim Cisl, secondo cui Salvatore Lombardo, 43 anni lavoratore dell'indotto, è morto cadendo dal ponte di una nave...

Genova - carabiniere salva una ragazza prima che si getti da un ponte : Genova, carabiniere salva una ragazza prima che si getti da un ponte Ha camminato su un cornicione a 21 metri di altezza, senza nessuna protezione. Alla fine è riuscito a riportarla al sicuro Continua a leggere L'articolo Genova, carabiniere salva una ragazza prima che si getti da un ponte proviene da NewsGo.

Genova - carabiniere salva una ragazza prima che si getti da un ponte : La ragazza minacciava di lanciarsi nel vuoto, così il carabiniere Francesco Canino l'ha raggiunta prima che compisse il gesto estremo. L'agente ha dovuto percorrere una via strettissima e senza ...

Genova - multa di 200 euro a una clochard : 'Infastidiva i commercianti' : Eva , una signora minuta di 65 anni , senza fissa dimora, aveva posizionato le sue cose, qualche coperta e qualche straccio vecchio, vicino le vetrine di Via XX Settembre, sotto i portici del famoso ...

Genova - multa di 200 euro a una clochard : infastidiva i commercianti perchè bivaccava per strada : Genova, multa di 200 euro a una clochard: infastidiva i commercianti perchè bivaccava per strada La donna, 65 anni, slovacca, aveva allestito un piccolo giaciglio vicino alle vetrine dei negozianti che hanno chiamato i vigili Continua a leggere L'articolo Genova, multa di 200 euro a una clochard: infastidiva i commercianti perchè bivaccava per strada proviene da NewsGo.