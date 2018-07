Genoa | ecco Spinelli IV | un altro baby bomber alla corte di Ballardini

Genoa show sul mercato : ecco come cambia l’11 di Ballardini in attesa dell’ultimo “regalo”… : Genoa attivissimo sul mercato, mister Ballardini sta già pensando all’11 per la prossima stagione, in attesa del centravanti… Il Genoa sta lavorando alacremente sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di mister Ballardini, con lo scopo di non navigare in acque agitate nella prossima stagione. Il ds Perinetti sta per mettere a segno altri due colpi importanti dopo l’ufficialità dell’arrivo di Sandro. Oggi ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

Genoa - Preziosi bacchetta Perin : “ecco cos’ha fatto durante la trattativa con la Juve” : Mattia Perin ha lasciato il Genoa in estate per approdare alla Juventus, il patron del Grifone Preziosi adesso spiega i retroscena dell’affare Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato della cessione di Perin. Ai microfoni del Secolo XIX, il patron si è detto un po’ rammaricato per come è andata la trattativa: “Perin aveva ancora un solo anno di contratto, nell’ultima stagione abbiamo inseguito il suo ...

Genoa - in arrivo Sandro : ecco quanto costerà il mediano brasiliano : Genoa vicinissimo all’acquisto di Sandro, centrocampista che nella passata stagione ha giocato a Benevento: tutti i dettagli economici dell’affare Il Genoa è in procinto di chiudere l’affare Sandro, trattativa che volge al termine dopo una lunga contrattazione. Il centrocampista, che nella passata stagione ha giocato a Benevento, è di proprietà dell’Antalyaspor, dove è rientrato dopo il prestito in Campania. Il Genoa ...

Ecco Radu : 'Genoa - la mia scelta migliore' : Genova - La trattativa con l'Inter per l'arrivo al Genoa del portiere Andrei Radu e del difensore Francesco Valietti è ormai in dirittura d'arrivo. 'Sono molto contento, il Genoa è la mia scelta ...

Calciomercato Genoa - Preziosi allo scoperto : “Mandragora? Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro senza sosta sul mercato, un reparto pronto ad essere rivoluzionato è il centrocampo. Come riportato qualche settimana fa in esclusiva su CalcioWeb il nome in pole per il centrocampo è sicuramente quello di Mandragora, nelle ultime ore sono arrivate novità da parte del presidente Preziosi: “Se abbiamo visto la Juve per Mandragora? Ora non c’entra, siamo qui per parlare di diritti tv. ...

Genoa - sorpresa a centrocampo : ecco la novità per la mediana : Genoa pronto a rinforzare il centrocampo con un acquisto di spessore ed esperienza, ecco la prossima mossa di Preziosi Il Genoa sta lavorando per rafforzare la rosa a disposizione di mister Ballardini. Secondo quanto rivelato da Skysport, sarebbe spuntata una nuova idea per il centrocampo del Grifone, idea che porta in Turchia. Il mediano dell’Antalyaspor Sandro è infatti finito nel mirino di Preziosi. Il calciatore ha disputato una parte ...

Calciomercato Genoa - chiusa una tripla operazione in entrata : ecco come cambia l’11 : Calciomercato Genoa – Il Genoa non si ferma sul mercato, il primo importante colpo è stato piazzato e riguarda il ritorno di Mimmo Criscito, un calciatore di sicuro affidamento ed in grado di fare la differenza. Ma non è finita, in chiusura altre trattative in entrata. Incontro con l’Inter per definire la doppia operazione Emmers-Radu, discorsi ormai avviati e fumata bianca imminente. Quasi fatta anche per il nuovo difensore, si ...

Genoa - eccoti l’attaccante! Intanto Giuseppe Rossi saluta : Genoa che muove i primi passi sul mercato con l’arrivo di un attaccante a rimpolpare il reparto dopo l’addio annunciato di Giuseppe Rossi Il Genoa sta iniziando a modellare la rosa in vista della pRossima stagione, nella quale di certo intenderà non soffrire come in quella appena conclusa. Il presidente Preziosi ha dato il benservito a Pepito Rossi, il quale dopo una breve permanenza lascerà il club, destinato forse al neo-promosso ...

Genoa - è fatta per Lisandro Lopez : ecco la formula dell’acquisto : Lisandro Lopez prossimo alla firma col Genoa, la formula dell’acquisto da parte di Preziosi è quella di un prestito con diritto di riscatto Lisandro Lopez si appresta a diventare a tutti gli effetti un calciatore del Genoa. Il centrale difensivo che nella scorsa annata ha giocato all’Inter, è rientrato al Benfica dal prestito coi nerazzurri, ma non rimarrà molto in terra portoghese. E’ infatti ad un passo l’accordo con il ...

Calciomercato Genoa - addio con Giuseppe Rossi : ecco la probabile destinazione dell’attaccante : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro per la pRossima stagione, il presidente Preziosi si sta muovendo con largo anticipo per costruire la squadra da consegnare al tecnico Ballardini. Nelle ultime ore novità a sorpresa di Calciomercato, in particolar modo che riguardano l’attacco e Giuseppe Rossi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è lontano il futuro dal Genoa per l’attaccante, si va infatti verso il ...

Genoa - Preziosi : “io al Milan? Ecco la verità” : Non si placano le voci su un possibile interesse del presidente Preziosi per entrare a far parte del Milan del futuro, il numero uno rossoblu ha deciso di uscire allo scoperto nelle ultime ore: “Sono voci da considerare come illazioni prive di ogni fondamento – ha chiarito come riporta Gianluca Di Marzio -. Anche perché se dovessi fare un investimento proverei a prendere il Real Madrid”, ha concluso il presidente del Genoa. Per ...

Genoa - in arrivo il colpaccio : ecco l’attaccante da 20 gol a stagione : Genoa alle prese con le prime mosse di calciomercato, il club del presidente Preziosi si appresta a concludere l’affare per rafforzare l’attacco Krzysztof Piatek potrebbe essere il primo acquisto estivo del Genoa. Secondo quanto rivelato da Skysport, il calciatore del Cracovia, attaccante polacco classe ’95, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Grifone dopo aver messo a segno ben 21 reti nella scorsa annata. La ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...