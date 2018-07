GB | nuovo caso Novichok | ministro frena su ' pista russa'

Veneto - dopo l’emergenza Pfas nuovo caso inquinamento : Provincia di Vicenza sospende alcune attività della Miteni : dopo l’emergenza Pfas, in Veneto scoppia il caso GenX. Ed è bufera sull’azienda Miteni di Trissino, già al centro di un’inchiesta della Procura di Vicenza che indaga per disastro ambientale, proprio per la vicenda Pfas, le sostanze perfluoro alchiliche considerate cancerogene rilevate nel 2013 nella falda acquifera di un’area che abbraccia 21 Comuni tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Pochi giorni fa la Regione ha segnalato alla ...

Caso Skripal. Novichok - c’è un nuovo avvelenamento nel Regno Unito : A Salisbury da sabato è ricoverata in condizioni critiche una coppia di inglesi per intossicazione. I due, Charlie Rowley, 45 anni, e Dawn Sturgess, 44, si sono sentiti male nella loro casa di Amesbury, a una decina di chilometri da Salisbury. Inizialmente i medici avevano pensato a una dose di eroina o crack tagliata male, per poi sospettare in base ai sintomi un altro tipo di avvelenamento. Ieri sera, secondo quanto riporta il corrispondente ...

David Lappartient : “Lotta al doping diversa dopo il caso Froome. Il nuovo ciclismo : tra salary cap e stop alle radioline” : David Lappartient ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha esplicato le sue idee per un nuovo ciclismo, cogliendo anche l’occasione per esporsi sull’assoluzione di Chris Froome per il caso salbutamolo. Il Presidente della UCI ieri aveva fatto appello ai tifosi chiedendo di accettare la sentenza e di rispettare il ciclista, oggi ha replicato: “Non sono mai stato tenero con lui e con la sua Sky, ...

nuovo caso Skripal in Gran Bretagna - coppia avvelenata con gas nervino a Salisbury : Gas nervino 'Novichok' di provenienza russa. La polizia britannica non ha dubbi: l' uomo e la donna ricoverati in condizioni gravissime, sono stati colpiti dallo stesso tipo di veleno che aprì il caso Skripal. E così a quattro mesi dalla vicenda dell'ex spia russa e della figlia, ora fuori pericolo, rischia di riaprirsi un caso che sfociò in un grave incidente diplomatico tra Russia e Gran Bretagna e che coinvolse anche gli ...

C’è un nuovo caso di avvelenamento da novichok nel Regno Unito : Una coppia è stata ricoverata in gravi condizioni a causa del gas nervino sviluppato dalla Russia, usato nel tentato assassinio dell'ex spia Sergei Skripal The post C’è un nuovo caso di avvelenamento da novichok nel Regno Unito appeared first on Il Post.

Si teme un nuovo caso Skripal in Gb : coppia avvelenata con nervino - : La polizia britannica non ha dubbi: l'uomo e la donna ricoverati in condizioni gravissime a Salisbury sono stati colpiti dallo stesso tipo di veleno che aprì il caso dell'ex spia russa. Indaga l'...

Chi sviluppa app Gmail può leggere la vostra posta/ Un nuovo caso Cambridge Analytica? : Chi sviluppa app Gmail può leggere la posta, baco scoperto dal Wall Street Journal: nuovo caso Cambridge Analytica? Non molti sono a conoscenza di questa pratica...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:11:00 GMT)

Violenza in case di riposo - dopo il caso Vittoria si registra un nuovo intervento : Il sindacato della Polizia Penitenziaria giudica assurda l'applicazione degli arresti domiciliari per chi si rende responsabile di violenze sui deboli

Rapinatori ispirati da La Casa di Carta - nuovo caso tra armi e maschere di Dalí come nella serie Netflix : Continua l'effetto emulazione suscitato dalla serie Netflix del momento: tre potenziali Rapinatori ispirati da La Casa di Carta, pesantemente armati e presumibilmente pronti ad entrare in azione, sono stati arrestati dalla polizia di Buenos Aires a González Catán. Gli agenti hanno intercettato un'auto bianca che circolava in modo sospetto nella zona commerciale del distretto de La Matanza e hanno eseguito i controlli di rito, trovando a bordo ...

nuovo caso Ong : Stop di Salvini a nave spagnola Open Arms : Il ministro dell'Interno su Twitter: 'Ha imbarcato una cinquantina di immigrati in acque libiche. Il porto più vicino è Malta, si scordino di arrivare in un porto italiano' -

Migranti - si apre nuovo caso Ong mentre Merkel chiama Conte e straccia la bozza Ue : Il dibattito sui Migranti si fa sempre più acceso. Dopo il caso della nave Aquarius, respinta da Salvini e...

Migranti - nuovo caso Ong - Salvini : 'Mai più in Italia. Pronti al veto a Bruxelles' : Lifeline, battente bandiera olandese, soccorre 400 persone in acque libiche e chiede aiuto alla Guardia Costiera. 'Vada in Olanda' afferma il ministro dell'Interno. Irritazione di Palazzo Chigi su ...

Nave Diciotti bloccata in mare con 522 migranti. nuovo caso Aquarius? : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

nuovo caso a Taranto - donna in coma da tre mesi partorisce : Un caso analogo a quello successo qualche giorno fa a Mantova si è verificato a Taranto dove una donna di 38 anni, in coma da tre mesi per un aneurisma cerebrale, ha partorito con taglio cesareo un bimbo al settimo mese di gravidanza. La notizia riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia, è confermata da fonti dell'ospedale Santissima Annunziata. Il piccolo pesa quasi 2 chili ma non è fuori pericolo. La mamma è in gravi ...