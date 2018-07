Gb | agente ricoverato | nessun caso di avvelenamento da Novichok

Salisbury - agente ricoverato : falso allarme per contaminazione nervino - : Il poliziotto ricoverato il 6 luglio non è stato contaminato dalla sostanza protagonista del caso dell'ex spia russa Skripal. Intanto, continuano le indagini sulla coppia avvelenata nella vicina ...

Gb - falso allarme per agente ricoverato a Salisbury/ Niente tracce di gas nervino Novichok : Gb, falso allarme per agente ricoverato a Salisbury : Niente tracce di Novichok per l' agente , che ha ricevuto l'ok del personale medico per essere dimesso(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:12:00 GMT)

