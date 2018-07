Frosinone | in arrivo un trittico di difensori dal mercato

sportfair

: L’EUROPEAN LATIN AWARD è pronto per essere consegnato agli artisti che questa sera si esibiranno allo Stadio Benito… - aranciatina : L’EUROPEAN LATIN AWARD è pronto per essere consegnato agli artisti che questa sera si esibiranno allo Stadio Benito… - ParmaLiveTweet : Mercato, per Locatelli il Betis Siviglia offre 10 milioni: Altra pretendente per Manuel Locatelli. Accostato a Parm… - milanlivestream : Frosinone, vicino l'arrivo di Antonelli | Milan News -

(Di domenica 8 luglio 2018)alle prese con un calciomolto vivace, la rosa ha bisogno di un salto di qualità dopo la promozione dalla serie Bsempre molto attivo in questa prima fase del calcio. Il ds Capozucca sta lavorando per rafforzare la difesa a disposizione di mister Longo, potrebbero infatti essere ben tre gli innesti nella prossima settimana. Si tratta infatti Molinaro per la corsia di sinistra, lo svincolato ex Torino è passato in pole rispetto ad Antonelli. Secondo ‘Tuttosport’, i ciociari sarebbero inoltre in trattativa con il Genoa per l’acquisto di Zukanovic e Rossettini, centrali che potrebbero fare al caso del.L'articolo, inundidalSPORTFAIR.