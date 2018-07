Francia contro Henry | Deschampssprona Mbappè | ' Deve volare più alto'

Volley - Nations League 2018 : Francia-Russia in Finale - Boyer show contro gli USA. Brasile affondato dai Campioni d’Europa : Francia-Russia sarà la Finale della Nations League 2018 di Volley maschile. Domani le due squadre si affronteranno a Lille per la conquista della prima edizione del prestigioso torneo internazionale, erede della World League. Oggi due accese semifinali hanno premiato i padroni di casa e i Campioni d’Europa, capaci di sconfiggere rispettivamente gli USA e il Brasile. Francia vs USA 3-2 (25-18; 25-17; 23-25; 24-26; 15-13) Partita ...

Moavero - missione in Libia a sorpresa “contro” la Francia?/ Atteso premier Conte : “Sfide simili da affrontare” : Moavero, missione in Libia a sorpresa “contro” la Francia? Atteso il premier Giuseppe Conte: “Abbiamo sfide simili da affrontare”. Le ultime notizie sul ministro degli Esteri(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:45:00 GMT)

Mondiali 2018 - il Belgio liquida 2-1 il Brasile : in semifinale contro la Francia : Il Belgio di Roberto Martinez compie un vero e proprio miracolo, batte per 2-1 il Brasile di Tite e vola in semifinale al Mondiale in Russia. La partita è stata equilibrata e decisa dagli episodi e sicuramente l'autorete di Fernandinho ha messo in discesa la partita per i belgi che hanno poi tenuto botta e meritato di passare il turno. Il gol di De Bruyne ha poi affossato i verdeoro che nel secondo tempo hanno messo anima e corpo in campo per ...

Uruguay-Francia 0-0 diretta. Primo quarti di finale ai Mondiali - Tavarez cerca l'impresa contro i transalpini : Uruguay-Francia, ci siamo. Il Primo quarto di finale dei Mondiali 2018 è iniziato. La squadra diretta da Tabarez prova a fare l'impresa contro Mbappè e Pogba. Queste le formazioni in campo:URUGUAY: Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Stuani, Suarez.FRANCIA: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Tolisso; Giroud.

Mondiali 2018 - la Francia si affida a Mbappé contro il tabù Uruguay : Il fenomeno del Paris Saint-Germain, che non affronterà il suo compagno di squadra Cavani, fuori per infortunio, potrebbe essere l'arma in più contro i sudamericani, mai battuti nella rassegna iridata

Nantes - polizia uccide 22enne durante un controllo/ Video - rivolta Francia : quartieri a fuoco - bombe in strada : Nantes, scontri con la polizia dopo la morte di un ragazzo: Video ultime notizie, ucciso un ventiduenne durante un controllo, due versioni differenti e alta tensione(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Mondiali : guai per l’Uruguay. Cavani verso forfait contro la Francia : Cattive notizie per Edinson Cavani, protagonista dell’ottavo di finale vinto dall’Uruguay sul Portogallo. Dopo avere realizzato la doppietta del 2-1 per la Celeste, che ha eliminato i campioni d’Europa in carica, l’attaccante è stato costretto a uscire per un problema al polpaccio. Cavani difficilmente sarà presente nel match dei quarti contro la Francia, in programma venerdì. La risonanza magnetica, alla quale è ...