Fortnite: singolari oggetti stanno spawnando per tutta la mappa #Fortnite

(Di domenica 8 luglio 2018) Avrete sicuramente notato la comparsa di numerosi cicloni spazio-temporali su, e a loro si imputerebbeuna serie di eventi paranormali cheavvenendo in gioco, ci fa notareintel.Ieri parlavamo didelladi gioco scomparsi nel nulla e apparsi nel mezzo del deserto della California, mentre oggi abbiamo a che fare con delle peculiari apparizioni.In particolare parliamo di un'ancora apparsa sulla collina situata tra Spiagge Snob e Boschetto Bisunto, come potete notare dall'immagine. Si tratta di un'ancora in legno e la community l'ha interpretata come una conferma del tema piratesco dei prossimi aggiornamenti del gioco.Read more…