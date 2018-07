Formula 1 live | Gp Inghilterra in diretta tv e streaming

gqitalia

(Di domenica 8 luglio 2018) Il GP di Silverstone, decima tappa del Campionato del Mondo di1 2018, si disputerà indomenica 8 luglio con semaforo verde alle 15.10 italiane. La gara sarà trasmessa intelevisiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport F1, così come tutto il resto del weekend, prove libere e qualifiche, con programmi di approfondimento pre e post gara. Il GP d’sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, sul canale TV8 domenica 8 luglio alle 18.00. Sarà possibile seguire la gara anche inattraverso il servizio Sky Go. Il Gran Premio d’Austria, che ha visto uscire di scena prima della bandiera a scacchi entrambe le Mercedes, ha portato a un nuovo ribaltone in testa alla classifica piloti, con Sebastian Vettel, terzo al traguardo, di nuovo leader del Mondiale con 1 punto di vantaggio su Lewis Hamilton. Il piloto britannico ...