Formula 1 | la Ferrari allunga | le classifiche del Mondiale dopo il GP di Silverstone

Ferrari-Mercedes - accuse pesantissime : alta tensione in Formula 1 : Si è concluso il gran premio di Formula 1 a Silverstone, successo da parte di Sebastian Vettel che continua a guidare la classifica piloti ma nel mirino è finito il contatto in partenza tra Raikkonen e Hamilton. “E’ la seconda volta che la Ferrari ci butta fuori dopo Le Castellet: o lo hanno fatto deliberatamente, oppure non sono competenti“, una frase pesantissima di James Allison. Venuto a conoscenza dell’intervento di Allison, ...