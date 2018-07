Ford - Il giro di pista della Fiesta ST - VIDEO

Probabili formazioni/ Inghilterra Belgio : quote e novità live. La chance di Rash Ford (Mondiali 2018 - girone G) : Probabili formazioni Inghilterra Belgio : quote e le ultime novità sui nomi attesi oggi in campo per il girone H ai Mondiali 2018 . Sarà turnover per i due ct?.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Giro d’Italia – Dolori e fastidi per Froome - il retroscena svelato da BrailsFord è sorprendente : “gli abbiamo detto di ritirarsi” : Il team manager del team Sky ha svelato come la squadra abbia proposto a Froome di ritirarsi dal Giro per alcuni fastidiosi Dolori Il Giro d’Italia entra finalmente nel vivo, lo Zoncolan in programma oggi metterà a dura prova i ciclisti rivoluzionando certamente la classifica generale. Simon Yates ha intenzione di tenersi stretta la maglia rosa, ma non sarà facile contro un gruppo di avversari determinati a compiere proprio in questa tappa ...