For The King - recensione

EmiliaRomagnaFest18 : Inaugurazione con Chinese Dance Theatre Lanzhou questa sera a Forlì : Durante i 40 anni dalla sua fondazione, ha messo in scena oltre 10 drammi di danza, 50 serate di gala, 100 concerti sinfonici, oltre a vari spettacoli di danza e concerti a tema. Grazie alle numerose ...

Quali sono gli sportivi più pagati al mondo? Quanti soldi guadagnano? La classifica di Forbes : Mayweather il Paperone - sorpassa Messi e Ronaldo. Donne e italiani assenti : Floyd Mayweather è lo sportivo più ricco al mondo. Secondo la speciale classifica stilata da Forbes, l’ormai ex pugile è tornato in testa operando il sorpasso su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il ribattezzato Money, soprannome dovuto proprio alla sua capacità di generare volumi d’affari imperiali per ogni suo singolo spostamento, ha surclassato tutta la sua concorrenza dall’alto dei suoi 285 milioni di dollari di guadagno ...

Shroud of the Avatar : Forsaken Virtues potrebbe essere un flop : Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues è il successore spirituale del leggendario GDR Ultima Online, il gioco ha raggiunto il record come secondo gioco più finanziato tramite crowfunding. Il gioco è stato rilasciato qualche mese fa ma a quanto pare non gode di ottima salute, come infatti riportano i colleghi di Eurogamer.net secondo la pagina Steam del titolo notiamo che il picco massimo di utenza a marzo è stato di 562 persone, decisamente ...

The Beatles Forever - l'omaggio napoletano : I 'Beatlesiani' di Napoli si sono dati appuntamento sulla terrazza di San Francesco al Monte per un omaggio al quartetto di Liverpool a 50 anni dall'uscita del mitico 'White...

Beautiful - anticipazioni americane : Hope For The future - sfilata a luglio! : L’elemento moda è la spina dorsale di Beautiful, che ha fatto del settore dell’haute couture la sua ambientazione fin dalle primissime scene nel lontano 1987, e per questo motivo le puntate che si snodano attorno ad un evento come una sfilata sono sempre molto attese dal pubblico della soap. Ovviamente gran parte dell’attività lavorativa della Forrester Creations è “off screen”, ma ogni tanto qualche evento viene ...

Un video ci mostra la mod che introdurrà la co-op in Ori and the Blind Forest : Il modder 'Cruze Bear' sta attualmente lavorando su una modalità cooperativa per Ori and the Blind Forest e ha condiviso il primo video che mostra la sua mod in azione. Come segnala DSOGaming, secondo il modder questa mod per la co-op è ancora in lavorazione ed è molto lontana da un rilascio. Tuttavia, il video fornisce un'idea di cosa possiamo aspettarci.Per chi non lo sapesse, Ori and the Blind Forest è un grande platform che combina ...

Run For The Oceans - la corsa Adidas x Parley per salvare gli oceani : I mari soffrono, soffocati ogni giorno da tonnellate di plastica. E questo, finalmente, lo sappiamo e ne abbiamo coscienza. Quello che forse non ci è chiaro, è che per questa urgenza ognuno di noi è chiamato ad agire. Non pensate a imprese epiche, ogni piccola azione può essere una goccia pulita nell’oceano. Facile, come correre. È questa la proposta di Adidas che per il prossimo 29 giugno ha organizzato la “Run for The Oceans”, insieme a ...

World oceans day: l'impegno della moda per liberare i mari dalla plastica Leggi 'Crediamo che lo sport abbia il potere di cambiare il nostro stile di vita, e il movimento 'Run For The Oceans' ne è la ...

CaliFornia - Heather Locklear - star di Melrose Place - arrestata di nuovo per aver aggredito un medico : Di nuovo nei guai l'attrice Heather Locklear , 56 anni, star della serie cult Melrose Place. Per la seconda volta dall'inizio dell'anno la donna è stata arrestata dalla polizia nella contea ...

MATTHEW LEE/ Chi è? Pubblico estasiato dopo la perFormance al piano (Cavalli di battaglia) : MATTHEW Lee, il prossimo 5 luglio tornerà sul palco per l'ultima data di pianofortissimo. La kermesse poi chiuderà i battenti per la fine della stagione. (Cavalli di battaglia)(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 23:59:00 GMT)

Run For The Oceans - riflettori accesi su inquinamento oceani : Roma, 22 giu. , askanews, Si terrà il prossimo 29 giugno a partire dalle ore 18.00 in Parco Sempione l'edizione milanese di 'Run For The Oceans'. L'evento si svolgerà alla presenza di Ian Thorpe, ...

Ex On The Beach - Elettra Lamborghini inviata / Arriva su Mtv la versione italiana del celebre Format americano : Elettra Lamborghini, dopo il successo di Da Pem Pem, sbarca da settembre su MTV con la versione italiana di Ex On The Beach, celebre format internazionale(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:53:00 GMT)