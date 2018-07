Fondi Lega | indagine su 100 conti in 40 banche Ultime notizie | Mattarella riceve Salvini

Fondi Lega - Mattarella riceve Salvini lunedì. Ma il Colle specifica : “Non si parlerà di magistrati” : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il Vice Presidente e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle ore 12.00. Ma non si parlerà di toghe e Fondi della Lega, al centro di un processo e di un sequestro da 49 milioni di euro. Lo specifica in una nota l’Ufficio Stampa del Quirinale: “Sono, ovviamente, escluse dall’oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della ...

Fondi Lega - scontro aperto tra Salvini e magistrati : "Incostituzionale evocare il Colle" : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e " nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica", ha concluso.

Fondi DELLA LEGA/ La verità politica è nascosta in Cassazione - e in M5s - : Scoppia un caso dopo le dichiarazioni del sottosegretario Morrone , LEGA, . Nessuna risposta del Quirinale a Salvini, che teme un attacco dei pm.

Fondi Lega - la Cassazione : se Bossi sa - dica dove trovare i soldi - : Lo dice la Cassazione nelle motivazioni di conferma del sequestro di beni personali di Bossi fino a 40 milioni, e lo esorta a dire dove sono finiti i soldi. L'ex leader ha sostenuto che i milioni ci ...

Fondi Lega - la Cassazione : se Bossi sa - dica dove trovare i soldi : Fondi Lega, la Cassazione: se Bossi sa, dica dove trovare i soldi Lo dice la Cassazione nelle motivazioni di conferma del sequestro di beni personali di Bossi fino a 40 milioni, e lo esorta a dire dove sono finiti i soldi. L'ex leader ha sostenuto che i milioni ci sono senza però dire dove Parole chiave: ...

Sequestro Fondi Lega - Cassazione : per Bossi soldi ci sono - dica dove : Sequestro fondi Lega, Cassazione: per Bossi soldi ci sono, dica dove Sequestro fondi Lega, Cassazione: per Bossi soldi ci sono, dica dove Continua a leggere L'articolo Sequestro fondi Lega, Cassazione: per Bossi soldi ci sono, dica dove proviene da NewsGo.

La Cassazione sui Fondi della Lega : "Se lo sa Bossi dica dove sono i soldi". Fico : "Le sentenze vanno rispettate" : È "onere dell'imputato" Umberto Bossi "indicare al Pm dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo stato non rinvenuti in disponibilità della Lega ma", secondo il 'Senatur', "esistenti". Lo dice la Cassazione nelle motivazioni di conferma del sequestro di beni personali di Bossi fino a 40 milioni, e lo esorta a dire dove sono finiti i soldi che - secondo l'accusa - ha truffato allo Stato. L'ex leader ha sostenuto che i ...

Scandalo Fondi Lega - la Cassazione 'Bossi indichi dove sono i soldi' : Nella vicenda della truffa per i 49 milioni di euro, la Corte di Cassazione dà torto anche a Umberto Bossi. La Suprema Corte, nelle motivazioni della sentenza con cui ha confermato la legittimità del ...

Fondi Lega : Di Maio - nessun imbarazzo : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e "nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica"sottolinea Luigi Di Maio smentendo ...

Di Maio : 'I Fondi della Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Di Maio : 'Fondi Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Di Maio : 'I Fondi della Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Di Maio : 'I Fondi della Lega? Rigurda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Fondi Lega - Salvini non si arrende : 'Spero di vedere Mattarella il prima possibile' : 'Attendo rispettosamente la fissazione di una data' ha ripetuto stamattina il ministro dell'Interno. Il Capo dello Stato tornerà stasera dalla sua visita nei paesi baltici. Ma il clima non sembra ...