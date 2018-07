Fondi dalla Regione per scuole del Consorzio comunale di Ragusa

Conte dalla Merkel : chiederemo Fondi Ue per reddito di cittadinanza : L'Italia farà pesare la sua voce al Consiglio Ue per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell'inclusione sociale come il reddito di cittadinanza. Lo riferiscono fonti di ...

Dalla Provincia assegnati Fondi per la strada provinciale che collega uscita A14 alla città-zona industriale : Il sindaco infine ribadisce: "Non molleremo e insisteremo affinché gli interventi vengano completati vista l'importanza strategica di questa strada per l'economia industriale non solo per il ...

Fondi dalla Regione per gli iblei : I soldi in arrivo dalla Regione siciliana serviranno per restaurare e risanare una chiesa a Giarratana e Villa Tedeschi a Pozzallo