Florenzi vuole restare alla Roma | l' Inter vira su altri terzini RUMORS

Blastingnews

: #Calciomercato #ASRoma 7 luglio 1 benvenuto #Fuzato 2 se non arriverà #Ziyech sarà una grande cazzata 3 #Florenzi v… - MonchiCompra : #Calciomercato #ASRoma 7 luglio 1 benvenuto #Fuzato 2 se non arriverà #Ziyech sarà una grande cazzata 3 #Florenzi v… - racioppa : MONCHI ...FLORENZI MANDATO VIA SUBITO È UN 1/2 GIOCATORE ...vuole tre milioni ...ma annasse a fanculo - CampariPaolo : @LDeSantis2 E quindi la verità è che florenzi è na merda viziata che vuole 4 Mln -

(Di domenica 8 luglio 2018) L', dopo Nainggolan, avrebbe voluto prelevare danche AlessandroVIDEO, un altro giocatore che Luciano Spalletti conosce molto bene, avendolo allenato quand'era sulla panchina giallorossa, e che avrebbe riabbracciato volentieri. Tuttavia, le speranze nerazzurre di arrivare all'esterno italiano si sono ormai ridotte al lumicino, poiché l'ex Crotone non ha alcuna intenzione di muoversi dcapitale, ed è pronto a trattare con il club capitolino il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2019. A questo punto, i nerazzurri hanno cominciato a guardarsi intorno,ricerca di una valida alternativa da mettere a disposizione di Spalletti per completare l'organico in vista della stagione 2018-2019 VIDEO che, tra le altre cose, vedra' nuovamente l'impegnata in Champions League. Ad oggi, sarebbero quattro i calciatori che la dirigenza meneghina ...