Fisco | oltre 2 | 3 milioni di dichiarazioni 730 precompilate

Lavoro nero - oltre 3 milioni di "invisibili". E il Fisco ci perde 42 miliardi : Terza è la Sicilia: con 312.600 irregolari e un peso dell' economia sommersa su quella complessiva pari all'8,1%, le imposte e i contributi non versati sfiorano i 3,5 miliardi di euro all'anno. Il ...

Cineca - il superconsorzio dei professori patteggia col Fisco la gigantesca evasione. Con lo sconto paga oltre 25 milioni : L’imbarazzo si può solo immaginare scorrendo i nomi. Fior di professori di diritto amministrativo, ordinari di tributario e rettori vari ed illustri. In 79 hanno ricevuto il verbale del Consorzio interuniversitario Cineca che li ha come consiglieri nel quale, alla fine, si butta la spugna con la maschera: sì, il gigante dell’Informatica di Stato ha evaso le tasse per anni, almeno cinque, dal 2011 al 2015. E ancora sì, dopo improbabili tentativi ...

Fisco - dalle imprese italiane oltre 100 miliardi di tasse : MILANO - Le imprese italiane subiscono la seconda pressione fiscale d'Europa, alle spalle della sola Olanda: versano al Fisco 101,1 miliardi di euro l'anno. Considerando imposte, tasse, tributi e ...

Fisco - in un anno e mezzo stanati oltre mille grandi evasori : Teleborsa, - Sono 23.000 i reati fiscali denunciati in un anno e mezzo di attività dalla Guardia di Finanza. E' quanto emerge da un report presentato in occasione del 244mo anniversario dalla nascita ...

Giugno mese delle tasse : al Fisco oltre 53 miliardi di euro : ...in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose - spiega Paolo Zabeo - ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia, visto ...

Bergamo : Gdf scopre azienda sconosciuta al Fisco - evaso oltre 1 mln : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Bergamo ha scoperto una società completamente sconosciuta al fisco, una cooperativa con sede nel territorio bergamasco, amministrata da un imprenditore cinquantenne residente in Brianza. Le indagini hanno rivelato che l’attività dichiarata dalla