Festival Show 2018 Padova 8 luglio | tutti i cantanti con Ermal Meta e Annalisa

Wind Summer Festival 2018 : convince la freschezza divertita di Ilary Blasi - nuova padrona di casa per l'ormai "tradizionale" show musicale : ...

J-AX E FEDEZ/ Partono due progetti separati : Fedez un disco - J-Ax uno show (Wind Summer Festival 2018) : J-Ax e Fedez presentano il tormentone 'Italiana' sul palco di Piazza del Popolo a Roma: il singolo è uno dei grandi tormentoni dell'estate (Wind Summer Festival).(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Gli ospiti del Festival Show a Padova - da Annalisa ed Ermal Meta a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : Annunciati gli ospiti del Festival Show a Padova, la prima tappa della kermesse canora itinerante con Radio Birikina e Radio Bellla e Monella. La prima tappa del Festival Show 2018 si terrà domenica 8 luglio alle ore 21 al Prato della Valle di Padova, con la conduzione di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti della serata in musica, tante star della canzone italiana tra cui i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo Ermal Meta, Annalisa, e ...

I primi ospiti di Festival Show 2018 da Ermal Meta a Irama - The Kolors e Michele Bravi : Sono stati annunciati i primi ospiti di Festival Show, per la nuova edizione in partenza il prossimo 8 luglio. L'elenco dei primi artisti confermati, tra esponenti del pop e del rap, artisti solisti e gruppi, è disponibile qu sotto. Ci sarà Al Bano ma anche Anna Tatangelo e Annalisa. Alessio Bernabei presenterà il nuovo singolo, Ti ricordi di me? rilasciato con Warner Music la scorsa settimana. Sul palco ci sarà anche la sua ex band, i Dear ...

Il Costa Zena Festival trasforma Genova in una nave da crociera con show e concerti : Piazza delle Feste ospiterà anche dalle 18 alle 20 gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche e tanti altri comici genovesi . Inoltre in Piazza Caricamento e al Porto ...

Dall'8 al 10 giugno - il "Barolo fashion show" diventa Festival : ... il 19 aprile scorso, , la terza edizione del BFS dunque sarà caratterizzata da workshop, convegni dibattiti, approfondimenti e spettacoli che culmineranno nelle sfilate di alta moda previste per le ...

Le date e le tappe di Festival Show 2018 - da Padova a Trieste in estate : Sono state annunciate le date e le tappe di Festival Show 2018. La tournée itinerante si compone di otto appuntamenti in otto città italiane. L'8 luglio a Padova si terrà il primo degli appuntamenti in programma. Il secondo è atteso per il 13 luglio a Vicenza e il terzo per il 26 luglio a Caorle (Venezia). Ad agosto si riprende il giorno 2 da Jesolo Lido (Venezia) per far tappa il 9 agosto a Bibione (Venezia) e il 21 agosto a Lignano ...