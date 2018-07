Festival di Venezia 2018 I film attesi al Lido da Suspiria ai ritorni di Cuaron e De

Festival di Venezia 2018 : Michele Riondino sarà padrino : L’edizione è la numero 75 e a inaugurarla e a chiuderla sarà Michele Riondino , il Giovane Montalbano, 39 anni, tarantino, attore di cinema e teatro. La Mostra del Cinema di Venezia , dopo Alessandro Borghi nel 2017, punta, così, di nuovo su un « padrino » e non su una «madrina», convinto di aver trovato la giusta formula per coniugare arte e bellezza, sex-appeal e professionalità. «Sono molto onorato di raccogliere il testimone ...

Cannes in 25 foto storiche - un "Festival delle libertà" nato contro Venezia di Mussolini (di S. De Santis) : Anche se il rumore degli spari era cessato da poco, la guerra era ormai alle spalle, le ferite anestetizzate, la pace ritrovata. E bisognava dirlo ad alta voce, richiamare i sorrisi, ridare al mondo occhi nuovi per sognare. Fu così che nel 1946 prese le mosse la prima edizione del Festival di Cannes. Nelle intenzioni avrebbe dovuto rilanciare il turismo della riviera francese, ma soprattutto dimostrare che la sporca guerra non era ...