Ferrari-Mercedes | accuse pesantissime | alta tensione in Formula 1

F1 - Mercedes-Ferrari : clima rovente. Wolff : “Ci rovinano le gare - incompetenti”. Arrivabene : “Bisogna saper perdere” : clima rovente dopo il GP di Gran Bretagna dove è successo davvero di tutto. La gara è stata condizionata dall’errore in partenza di Lewis Hamilton che è poi stato tamponato da Kimi Raikkonen: il finlandese è stato penalizzato di 10 secondi, il britannico ha dovuto rimontare dall’ultima posizione. Sebastian Vettel ha trionfato a Silverstone proprio davanti all’acerrimo rivale (ora distante otto punti in classifica generale) e al ...

Caos tra Mercedes e Ferrari - Allison attacca : “o sono incompetenti oppure…”. La risposta di Arrivabene è tremenda! : L’ex ingegnere della Ferrari, adesso alla Mercedes, attacca pesantemente il Cavallino, ricevendo la risposta piccata di Arrivabene “E’ la seconda volta che la Ferrari ci butta fuori dopo Le Castellet: o lo hanno fatto deliberatamente, oppure non sono competenti“. Una frase fortissima, che mina gli ottimi rapporti tra la Mercedes e il Cavallino. A riferirla? James Allison, uno che a Maranello qualche tempo c’è ...

F1 – Successo Ferrari a Silverstone - la Mercedes arranca : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Inghilterra : Sale a venti punti il vantaggio della Ferrari nella classifica Costruttori, fondamentale la vittoria di Vettel a Silverstone e il terzo posto di Raikkonen Grande vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gp di Gran Bretagna. Il tedesco della rossa si è imposto sul beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo, ma autore di una grande gara dopo essere rimasto in fondo al gruppo dopo un contatto con la Ferrari di Raikkonen alla prima curva. ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Ferrari allunga in testa - +20 sulla Mercedes. Vettel e Raikkonen volano : La Ferrari allunga in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 dopo il GP di Gran Bretagna. La vittoria di Sebastian Vettel e il terzo posto di Kimi Raikkonen permettono di guadagnare sulla Mercedes, ora distante 20 punti. Classifica Mondiale costruttori F1: # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 287 2. Mercedes 267 3. Red Bull 199 4. Renault 70 5. Haas 51 6. McLaren 48 7. Force India 48 8. Toro ...

F1 - retroscena Wolff a Silverstone : il team principal della Mercedes nota una crepa in casa Ferrari : Il team principal della Mercedes ha fatto le carte al Gp di Silverstone, svelando un piccolo retroscena relativo alle gomme Ferrari Lewis Hamilton in pole position, Valtteri Bottas in seconda fila. Toto Wolff sorride dopo le qualifiche del Gp di Silverstone, ma continua a non fidarsi della Ferrari, vicinissima al pilota britannico. Photo4 / LaPresse Il team principal della Mercedes però si fida del proprio campione del mondo, sottolineando ...

F1 - Villeneuve incorona la Ferrari a Silverstone : “ecco perché è favorita in gara rispetto alla Mercedes” : L’ex campione del mondo di Formula 1 ha analizzato i rapporti di forza in pista a Silverstone, considerando la Ferrari favorita sulla Mercedes In pole position c’è la Mercedes, ma è la Ferrari la scuderia favorita a vincere il Gran Premio di Silverstone. Un’analisi condivisa da Jacques Villeneuve, convinto che le ‘Rosse’ riusciranno a mettere sotto le Frecce d’Argento, vincendo in casa del nemico una ...

Più Ferrari di Vettel. Più Lewis di Mercedes. È un botta e risposta : Un punto. Dieci punti. Quarantaquattro millesimi. Zero virgola quattro millimetri. La sfida Ferrari-Mercedes si riassume anche in questo. Piccole cifre che raccontano di una grande battaglia. Con una ...

F1 - Hamilton comanda nelle terze prove libere di Silverstone : alle sue spalle è un perfetto mix Mercedes-Ferrari : Tutti i tempi delle terze prove libere sul circuito di Silverstone: Hamilton comanda Sul circuito di Silverstone sono appena terminate le Fp3 in vista delle qualifiche del pomeriggio. Il tempo migliore, dopo le Fp2 di ieri nel segno di Sebastian Vettel, porta la firma di Lewis Hamilton (primo anche nelle Fp1). Seguono al pilota della Mercedes: Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. alle spalle del perfetto mix tra Ferrari e ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel - serve la scossa! La Ferrari sfida la Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, nona tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone si inizia a fare sul serio, i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il feeling giusto con la pista e perfezionare il set-up delle proprie monoposto. Le Mercedes sembrano essere decisamente avanti a tutti come da pronostico della vigilia. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sembrano avere ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Mercedes lepre - la Ferrari deve partire forte : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula Uno 2018. Su una delle piste storiche del calendario iridato assisteremo, verosimilmente, ad una nuova sfida tra la Mercedes e la Ferrari fin da questa prima sessione. Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend austriaco di Zeltweg: doppio ritiro ed un Lewis Hamilton che non si fermava anzitempo dalla ...

F1 – Raikkonen spaventa le Mercedes - il finlandese spiazza tutti a Silverstone : “il caldo aiuterà la Ferrari” : Il pilota della Ferrari ha parlato in vista del Gp di Silverstone, mettendo in guardia le Mercedes sulle condizioni meteo, che potrebbero favorire la Ferrari Terzo posto nella classifica piloti, due podi consecutivi e un sogno Mondiale non così proibito. Kimi Raikkonen si avvicina al Gran Premio di Silverstone con fiducia, figlia della velocità dimostrata dalla Ferrari nelle ultime settimane e delle sensazioni avvertite in pista dal pilota ...