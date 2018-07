F1 | Vettel trionfa a Silverstone Secondo Hamilton | terzo Raikkonen

F1 - a Silverstone trionfa Ferrari Vettel : ANSA, - ROMA, 8 LUG - Trionfo Ferrari al gran premio di Silverstone, decima prova del mondiale di F1. Vince Sebastian Vettel, davanti a Lewis Hamilton e a Kimi Raikkonen, al termine di una gara ...

GP Austria : trionfa Verstappen - poi Raikkonen e Vettel. Le Mercedes entrambe fuori : Verstappen in trionfo, le due Ferrari sul podio e le due Mercedes kaputt, rotte, costrette al doppio ritiro per cause tecniche, come non succedeva dal 1955 a Monza. E’ una gara folle il Gp d’Austria vinto da una Red Bull sul circuito di casa, il Red Bull Ring....

F1 : Vettel trionfa in Canada e torna leader Mondiale : Trionfo di Sebastian Vettel nel Gran premio del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. E' la terza vittoria stagionale per il ferrarista, che ha preceduto sul traguardo Valtteri Bottas, ...

F1 – Vettel trionfa in Canada : le FOTO più emozionanti del successo del ferrarista [GALLERY] : Le FOTO più belle dell’emozionante vittoria di Vettel in Canada: nella gallery gli scatti più significativi del successo del ferrarista Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a ...

