F1 – Vettel ed il mal di collo | Raikkonen e la penalità meritata | Hamilton e le

F1 – Vettel spaventa i fan durante le Fp3 - Seb si ferma per il mal di collo : le sue condizioni : Sebastian Vettel si ferma durante le terze prove libere sul circuito di Silverstone a causa di un fastidio al collo, ecco cosa è successo al pilota della Ferrari Sebastian Vettel, che ha segnato il quarto tempo più veloce durante le Fp3 sul circuito di Silverstone, ha dovuto far ricorso al suo fisioterapista per un forte mal di collo avvertito nella sessione mattutina di prove. Il tedesco della Ferrari si è visto, nel bel mezzo delle ...

F1 - si mette male per Sebastian Vettel : il tedesco ultimo e… sotto investigazione per l’incidente con Bottas [VIDEO] : I commissari di gara hanno deciso di mettere sotto investigazione Sebastian Vettel per il contatto con Bottas in avvio Non è iniziato per il meglio il Gran Premio di Francia di Sebastian Vettel, il pilota tedesco infatti è stato protagonista di un contatto alla partenza con Valtteri Bottas. Un tamponamento arrivato alla prima curva che ha rovinato la gara del ferrarista, costretto ad entrare ai box per via dell’ala anteriore rovinata. Come ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “È normale avere alti e bassi. Qui possiamo giocarci la vittoria” : Sebastian Vettel si presenta al Paul Ricard, sede del GP di Francia, come leader del Mondiale di F1. Il vantaggio è di un solo punto, ma quanto basta per esaltare i tifosi della Rossa. Il tedesco, però, tiene i piedi per terra, consapevole che la stagione è ancora lunga. “È un periodo positivo. Ora arriveranno tante gare ma fin qui abbiamo tre GP su sette e non è affatto male. Siamo stati competitivi nella maggior parte delle piste. Certo, ...

Formula 1 diretta Gp Canada 2018/ F1 - Super Vettel - pole position e record - male Lewis Hamilton : Formula 1 diretta Gp Canada 2018 F1, Super Sebastian Vettel, pole position e record, male Lewis Hamilton, che chiude solamente in seconda fila, al quarto posto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 23:19:00 GMT)

Pagelle F1 - GP Monaco 2018 : weekend perfetto per Daniel Ricciardo - Vettel e Hamilton fanno il massimo - Grosjean male - Williams pessima : Il Gran Premio di Monaco 2018 non passerà certo agli annali della Formula Uno. La gara monegasca è stata dominata da noia e sbadigli e non ha visto un sorpasso di rilievo (ma questa non è certo una novità). Come se non bastasse ha costretto i piloti a combattere più con le proprie gomme che con i rivali in pista. Andiamo quindi a consegnare le Pagelle della gara più glamour dell’anno. LE Pagelle DEL GP DI Monaco 2018 Daniel Ricciardo VOTO ...