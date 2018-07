F1 – Sulla pista di Silverstone le monoposto | in cielo lo spettacolo della squadra

Berger sull’assenza di show in pista e Sulla McLaren : Gerhard Berger è convinto che Liberty Media abbia parecchio lavoro da fare per tenere vivo lo spettacolo della F1. L’ex-pilota McLaren e Ferrari e ora boss del DTM ha detto ad Auto Hebdo che molto di quanto fatto negli ultimi due anni dai nuovi proprietari dello sport sono state solo delle distrazioni: “Quello che vedo […] L'articolo Berger sull’assenza di show in pista e sulla McLaren sembra essere il primo su ...

La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio Sulla strage di via D’Amelio : Sabato la corte d’assise di Caltanissetta ha depositato 1.865 pagine di motivazioni per la sentenza del processo Borsellino quater, che si era concluso nell’aprile del 2017: quello sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, The post La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio appeared first on Il Post.

Campionato del Mondo BMX 2018 : gare spettacolari Sulla pista illuminata da Disano : In palio la maglia arcobaleno di Campione del Mondo di BMX Cycling. L'impianto illuminotecnico Il BMX Velopark di Baku è dotato di un impianto luci realizzato da Disano Illuminazione. L'impianto ...

F1 - GP Austria 2018 : le caratteristiche della pista. Ferrari favorita Sulla Mercedes - ma la Red Bull… : Il Mondiale di Formula Uno è pronto a fare tappa tra i monti della Stiria per il secondo appuntamento del trittico di inizio estate che ha preso il via con il Gran Premio di Francia e che si concluderà nel prossimo weekend a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Questo filotto di gare ha nel suo mezzo la tappa Austriaca che si disputa sull’A1 Ring, ora chiamato, per chiare questioni di sponsor, Red Bull Ring. Ci troviamo su uno ...

Svolta storica per l’Arabia Saudita - le donne possono guidare! L’omaggio della F1 : Aseel Al Hama in pista Sulla Renault [GALLERY] : Le donne possono guidare anche in Arabia Saudita: la F1 ha voluto omaggiare il nuovo decreto permettendo ad Aseel Al Hama di guidare una Renault prima del GP di Francia Dalla mezzanotte dle 24 giugno, anche in Arabia Saudita è stato concesso alle donne il diritto di guidare. Allo scoccare delle 00.00 infatti, è caduto il divieto che rendeva il KSA l’unico stato al mondo ad impedire alle donne di poter guidare un mezzo. Fino ad oggi infatti, le ...

Milano Linate Night Run - per la prima volta si corre Sulla pista dell'aeroporto : Un evento del genere nel mondo del running non ha eguali in Italia e in Europa. Start alle 00.30 , sulla pista di atterraggio dell'aeroporto milanese di SEA, quando ormai tutti i motori degli aerei ...

Spray al peperoncino Sulla pista da ballo - processo a due trans per lesioni aggravate : Spray al peperoncino in pista da ballo, alla sbarra due trans brasiliani. Movimentarono un sabato sera del 2012 alla discoteca Theatro di Viterbo, prendendo prima a calci e schiaffi due ragazze e poi ...

“Fiat Professional MXGP di Lombardia” : Tony Cairoli vince Sulla pista di Ottobiano : L’avvincente sfida sulla pista di Ottobiano (PV) ha messo in luce tutta la determinazione del nove volte Campione del Mondo Tony Cairoli Fiat Professional partecipa al trionfo di Tony Cairoli, vera e propria icona dello sport italiano e nove volte Campione del Mondo, che si è imposto sull’emozionante circuito di Ottobiano, in provincia di Pavia, undicesimo appuntamento del FIM Motocross World Championship MXGP 2018. Ora la classifica ...

Cagnolina scappa Sulla pista dell’aeroporto di Caselle prima dell’imbarco : Forse era spaventata per il viaggio o intimorita dalla gabbietta. Non si sa bene cosa sia successo ma Stella, una Cagnolina di due anni e mezzo, ieri pomeriggio è scappata sulla pista dell’aeroporto di Caselle mentre gli addetti la stavano caricando in aereo. Da allora di Stella si sono perse le tracce e non si vede nemmeno nelle immagini delle tel...

Sulla Ferrari 488 Pista lanciati come un missile Nuova stradale da corsa : «Abbiamo portato su una vettura stradale - sottolineano gli uomini del Cavallino rampante durante il briefing - il più elevato livello di transfer tecnologico dal mondo delle competizioni; e il nome, ...

MotoGP Catalunya - Yamaha Sulla pista giusta per tornare a vincere : 27° GP della top-class che si disputa al Circuito di Catalunya, il primo si svolse nel 1992 , un anno dopo la Formula 1, e da allora si è sempre corso a Montmeló. Solo Jerez , dal 1987, , Mugello , ...

Francesco Bagnaia - GP Mugello 2018 : “Non vedo l’ora di correre Sulla pista di casa - voglio proseguire a fare bene” : Francesco “Pecco” Bagnaia è il leader del Mondiale di Moto2 e comanda la classifica generale con 25 punti di vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team ha avuto l’onore di partecipare alla conferenza stampa piloti che dà il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Italia. Al Mugello, infatti, sarà di scena il consueto spettacolo sia in pista che per quanto riguarda il ...

Ragazzo morto Sulla pista da sci. Giudice assolve i gestori - ma lavora nello stesso impianto : Stefano Venturini, Giudice che ha assolto tre imprenditori di Ovindoli accusati di omicidio colposo per la morte di un Ragazzo di 22 anni, lavora come maestro di sci nello stesso impianto: il caso è stato segnalato al consiglio superiore della magistratura.Continua a leggere

Air Italy accelera Sulla pista di Malpensa : Mentre il destino di Alitalia è ancora incerto, i concorrenti di Air Italy avanzano sulla pista. Da domani prende il via in Senato l'indagine conoscitiva sulla ex compagnia di bandiera, ora ...