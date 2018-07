F1 – Successo Ferrari a Silverstone | la Mercedes arranca | ecco la nuova classifica

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari-Mercedes - decisivi i dettagli. Sviluppo e affidabilità le chiavi del Successo. Rossa in vantaggio - ma Hamilton è ... : Il quattro volte Campione del Mondo ha dominato in lungo e in largo non lasciando la minima speranza ai suoi rivali e surclassando Lewis Hamilton sulla sua pista preferita: il britannico si è imposto ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari-Mercedes - decisivi i dettagli. Sviluppo e affidabilità le chiavi del Successo. Rossa in vantaggio - ma Hamilton è un mastino : La Ferrari è tornata a ruggire, il Cavallino Rampante si riprende il posto che spetta sul gradino più alto del podio, le bandiere gialle possono sventolare festanti a Maranello. Il GP del Canada ci consegna una Rossa totalmente rinata, capace di sovvertire tutti i pronostici della vigilia e di fare saltare il banco come in poco si attendevano: la scuderia di Maranello sembrava essere in grande difficoltà durante le prove libere, poi la svolta in ...

F1 – Vettel trionfa in Canada : le FOTO più emozionanti del Successo del ferrarista [GALLERY] : Le FOTO più belle dell’emozionante vittoria di Vettel in Canada: nella gallery gli scatti più significativi del successo del ferrarista Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a ...

F1 - RISULTATI GP CANADA 2018 : VETTEL RIPORTA LA FERRARI AL Successo IN CANADA! : F1, RISULTATI GP CANADA 2018 : Sebastian VETTEL RIPORTA la FERRARI al SUCCESSO nel GP CANADA 2018. Bottas è secondo seguito da Verstappen sul grandino più basso del podio. Ricciardo resite agli assalti di Hamilton nel finale ed è quarto. Raikkonen chiude sesto. Splendido Charles Leclerc ancora a punti in decima posizione. Trecentesimo amaro GP per Fernando Alonso costretto al ritiro per un problema alla power-unit Renault della sua ...

Mostro/ "Ogni maledetto giorno" : un grande Successo per Giorgio Ferrario (Wind Music Awards 2018) : Mostro, "Ogni maledetto giorno" ha regalato un grandissimo successo a Giorgio Ferrario. Il rapper è così riuscito a raggiungere dei livelli davvero molto importanti. (Wind Music Awards)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:05:00 GMT)

Schumacher il mago della pioggia - Alonso l'ultimo Successo : i precedenti in Spagna della Ferrari : ... velocissime in condizioni d'asciutto; in terza piazza Michael Schumacher, al suo primo anno in Ferrari e da campione del mondo. L'acqua non ispirava bei ricordi al tedesco, guardando a qualche ...

Genoa-Fiorentina - brividi per Astori : ecco cosa è Successo al Ferraris : Genoa-Fiorentina, si sta giocando la gara di campionato, turno non fondamentale per gli obiettivi di classifica per entrambe le squadre ma episodio commovente al 13esimo minuto, omaggio per Davide Astori, calciatore viola morto prima della gara di campionato contro l’Udinese. Al minuto numero 13 sul tabellone, il numero della maglia di Davide, e sui led a bordo del campo del Ferraris la scritta “Ciao Davide”. Minuti da brividi per ...