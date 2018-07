F1 | Sebastian Vettel | Campione vero | Leone indomabile in casa Hamilton Serve questo

La Ferrari di Sebastian Vettel vince a Silverstone : "Ci portiamo la bandiera inglese a Maranello" : "Sono contento per la squadra, ci portiamo la bandiera inglese a Maranello con un grande sorriso". Sebastian Vettel fa lo "sbruffone" e commenta così la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone con la Ferrari, in conferenza stampa."Finire la gara così è sempre qualcosa di speciale. È importante che la macchina vada bene, che è forte e che le novità che portiamo hanno funzionato bene per ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel vola in testa - +8 su Lewis Hamilton dopo il GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1. Il pilota della Ferrari ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 precedendo il Grande rivale Lewis Hamilton e ora ha otto punti di vantaggio sul Campione del Mondo: un gap importante che il tedesco ha saputo costruirsi con Grande verve. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Sebastian Vettel 171 2. Lewis Hamilton 163 3. Kimi Raikkonen 116 4. Daniel ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel COLOSSALE! Vittoria nella tana nemica - sorpasso mitologico su Bottas. Hamilton secondo : Sebastian Vettel (Ferrari) rovina la festa al padrone di casa Lewis Hamilton (Mercedes) e vince uno splendido Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di Formula Uno. A Silverstone il ferrarista disputa una gara impeccabile, approfittando della brutta partenza del rivale inglese (che chiude a 2.3 secondi) e, soprattutto, dell’incidente in curva 3 con Kimi Raikkonen che, ad ogni modo, riesce a salire sul podio (a 3.6), nonostante 10 secondi di ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel e la Ferrari all’assalto di Lewis Hamilton. Si vuol sfatare il tabù : 44 e 98 millesimi: questo il distacco delle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen dal poleman Lewis Hamilton. Il campione del mondo della Mercedes, nel corso delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, è stato costretto agli straordinari per mettersi dietro le due Rosse. Un ultimo tentativo al cardiopalma in cui Lewis è stato perfetto mentre Seb e Kimi qualche errorino lo hanno commesso, ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “Sono contento. Stamattina non pensavo di poter fare le qualifiche” : Secondo posto per pochi millesimi per Sebastian Vettel, che partirà accanto a Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna. “Quattro millesimi di differenza vuol dire che abbiamo fatto praticamente lo stesso giro“, ha dichiarato il tedesco in conferenza stampa. “Lewis è andato meglio ma possiamo giocarcela domani“. “Personalmente sono stato contento del primo tentativo. Nel secondo pensavo di poter far meglio in alcuni ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : qualifiche. Sebastian Vettel vuole la pole position - sfida stellare con Lewis Hamilton : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa ...