F1 Gp Silverstone 2018 live | gara in diretta oggi dalle 15 10

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : il doppio duello al Gp Gran Bretagna 2018 (Silverstone) : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Gran Bretagna 2018 a Silverstone. Sebastian Vettel e la Ferrari al comando su Hamilton e Mercedes(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:01:00 GMT)

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 le qualifiche : Hamilton in pole - poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen : LIVE 16:16 7 lug Di seguito tempi e cronaca: # Driver Time 1 Hamilton 1:25.892 2 Vettel 1:25.936 3 Raikkonen 1:25.990 4 BOTTAS 1:26.217 5 VERSTAPPEN 1:26.602 6 RICCIARDO 1:27.099 7 MAGNUSSEN 1:27.244 8 GROSJEAN 1:27.455 9 LECLERC 1:27.

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 le qualifiche in diretta live : E' stata una terza sessione molto combattuta a Silverstone, con tanto di brivido per l'incidente a Brandon Hartley della Toro Rosso. Il miglior tempo nelle FP3 è andato a Lewis Hamilton su Mercedes in ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Gran Bretagna 2018 : i numeri di Lewis Hamilton a Silverstone : Griglia di partenza Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018, la lotta per la pole position a Silverstone con Hamilton e Vettel in primo piano nel duello Mercedes-Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:51:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Gran Bretagna 2018 - lotta per la pole position (Silverstone) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018, la lotta per la pole position a Silverstone con Hamilton e Vettel in primo piano nel duello Mercedes-Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:15:00 GMT)

Formula 1 Gp Silverstone 2018 - libere1 nel segno delle Mercedes : Prime prove sul circuito britannico. Volano le Frecce d'argento. Vettel terzo Alle 15 le seconde libere

Una ‘english lesson’ di sport! Il weekend di Wimbledon - Silverstone - Russia 2018 e Tour de France nel segno della Union Jack : Il weekend di sport che stiamo per vivere è nel segno della Gran Bretagna: Wimbledon, F1, Mondiali di Russia 2018 e Tour de France parlano inglese! Il Big Ban, gli autobus a due piani, le cabine telefoniche, il tè delle cinque, la Regina. Tra i luoghi comuni tanto cari agli inglesi, in questo weekend dovrebbe sputarne un altro: lo sport. Questo fine settimana sembra infatti caratterizzato della presenza massiccia di eventi sportivi che ...

Formula 1 - GP Silverstone 2018 : la diretta delle prove libere : In tv la diretta è su Sky Sport F1 HD, ora sul canale 206. 22:28 5 lug IL PROGRAMMA DI VENERDI' SU SKY Ore 9.30 GP3 " prove libere Ore 10.45 Paddock Live Ore 11 F1 " prove libere 1 Ore 12.30 Paddock ...

Max Verstappen - GP Gran Bretagna 2018 : “Silverstone non ci favorisce - ma siamo pronti a dare battaglia” : Max Verstappen tocca numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 2018 (clicca qui per programma e tv). L’olandese ha iniziato il suo pomeriggio, tornando con la mente a quanto successo nello scorso weekend. “Al Red Bull Ring ho centrato una vittoria attesa solamente in parte, ma davvero splendida da cogliere, soprattutto dopo le difficoltà ...

Formula 1 Gp Silverstone 2018 - orari tv - diretta Sky e differita Tv8 - : Decimo appuntamento stagionale sullo storico circuito della Gran Bretagna. Vettel e Ferrari chiamati a difendere la vetta della classifica nell'ultimo Gp per le mescole 'speciali' della Pirelli. Il ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Mercedes con meno potenza a Silverstone? Il doppio ritiro a Zeltweg ha lasciato il segno : Siamo alla vigilia del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Mercedes si presenta all’appuntamento di Silverstone (Gran Bretagna), in uno dei suoi feudi (5 vittorie negli ultimi 5 anni), con la voglia di riscattare il doppio ritiro a Zeltweg (Austria). Gli aggiornamenti introdotti nell’ultimo weekend hanno dato i risultati sperati in termini di prestazione pura. Sul giro secco la W09 è tornata a far paura, spinta da una ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : l’inquietudine Mercedes verso Silverstone. Rischio penalità per le rotture in Austria? : Clima inquieto in casa Mercedes. Il doppio ritiro in Austria di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas è stato un passo falso, storico, di cui a Brackley avrebbero fatto volentieri a meno. Per le Frecce d’Argento è quindi tempo di riflessioni e analisi, rapide perché incombe la terza gara in tre settimane, a Silverstone. Puntuale è arrivato il video pubblicato sull’account Twitter della scuderia, spiegando come dopo ogni weekend ...