F1 | GP Gran Bretagna | vince la  Ferrari di Vettel

VIDEO Sebastian Vettel - sorpasso leggendario su Bottas! Manovra stellare per la vittoria - che trionfo nel GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 grazie a un sorpasso mitologico a cinque giri dal termine. Il pilota della Ferrari si è inventato una Manovra stellare su Valtteri Bottas ed è così riuscito a conquistare la prima posizione: ha ritardato la staccata e ha sorpreso il finlandese della Mercedes involandosi così verso un successo inatteso a Silverstone. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel su Valtteri Bottas che ...

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “Ho dato tutto. Alcuni hanno adottato degli stratagemmi interessanti…” : Arriva un secondo posto per Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna 2018, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Una gara al cardiopalma nella quale il campione del mondo in carica, partito molto male dalla pole, viene sfilato da Sebastian Vettel (Ferrari) e da Valtteri Bottas (Mercedes). Poi, in ingresso alla curva 3, Lewis e Kimi Raikkonen (giunto terzo) si toccano, portando al testacoda del britannico, costretto a ripartire ...

F1 GP Gran Bretagna : Vettel scippa la corona a Hamilton nel GP di casa : Cronaca Si spengono i semafori e Hamilton soffre un eccessivo pattinamento, che gli fa perdere subito la leadership ai danni di Vettel e Bottas, entrambi protagonisti di un'ottima partenza. ...

F1 - Gp Gran Bretagna Vettel 'Bello vincere qui - in casa loro...' : SILVERSTONE - 'Bello vincere qui a casa loro…'. La soddisfazione più grossa dopo il trionfo a Silverstone, nel Gp di Gran Bretagna, Sebastian Vettel se la toglie via radio subito dopo aver ...

Formula 1 - Vettel vince il gran premio di Gran Bretagna - : Il quattro volte campione del mondo si è affermato in casa del rivale Lewis Hamilton, secondo al traguardo dopo un contatto con Kimi Raikkonen , sul gradino più basso del podio

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel vola in testa - +8 su Lewis Hamilton dopo il GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1. Il pilota della Ferrari ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 precedendo il Grande rivale Lewis Hamilton e ora ha otto punti di vantaggio sul Campione del Mondo: un gap importante che il tedesco ha saputo costruirsi con Grande verve. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Sebastian Vettel 171 2. Lewis Hamilton 163 3. Kimi Raikkonen 116 4. Daniel ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : le pagelle. Sorpasso da antologia di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton furioso nella rimonta : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna al termine di una gara pazzesca. Il ferrarista si è preso la vetta della gara al via, ma ha dovuto sudare tanto per trionfare, complice l’ingresso della Safety Car che ha reso entusiasmante e avvincente il finale della corsa. Seb è ora a +12 su Lewis Hamilton, secondo al traguardo davanti a Kimi Raikkonen. Diamo i voti ai protagonisti. Sebastian Vettel 10 – Il Sorpasso a Valtteri ...

F1 - Gp Gran Bretagna : a Silverstone vince Vettel - secondo Hamilton : Silverstone - Brinda la Ferrari, che non solo passa indenne quello che era ritenuto un circuito ostico, Silverstone, ma incrementa anche il vantaggio in classifica: trionfo di Vettel, secondo Hamilton ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “È stata una bella battaglia. Ho spinto come un pazzo - sono contentissimo” : Sebastian Vettel è raggiante alla fine del GP di Gran Bretagna, vinto al termine di una Grande battaglia con la Mercedes di Valtteri Bottas. Una vittoria che sembrava scontata, poi messa in discussione dalla Safety Car. “La Safety Car ha reso tutto più frizzante“, ha dichiarato il tedesco dopo la fine della corsa. “È stata una bella battaglia, ho spinto come il pazzo con le gomme più fresche. Non è stato semplice. Credo di ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel COLOSSALE! Vittoria nella tana nemica - sorpasso mitologico su Bottas. Hamilton secondo : Sebastian Vettel (Ferrari) rovina la festa al padrone di casa Lewis Hamilton (Mercedes) e vince uno splendido Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di Formula Uno. A Silverstone il ferrarista disputa una gara impeccabile, approfittando della brutta partenza del rivale inglese (che chiude a 2.3 secondi) e, soprattutto, dell’incidente in curva 3 con Kimi Raikkonen che, ad ogni modo, riesce a salire sul podio (a 3.6), nonostante 10 secondi di ...

Silverstone diventa… Redstone - capolavoro di Vettel in Gran Bretagna : Hamilton battuto a casa sua! : Il pilota tedesco vince il Gp di Silverstone, centrando il cinquantunesimo successo in carriera come Alain Prost. Sul podio anche Hamilton e Raikkonen Sette anni dopo, la Ferrari torna a vincere il Gp d’Inghilterra. capolavoro di Sebastian Vettel, il pilota tedesco vince la 51ª gara in carriera, precedendo sul traguardo un Lewis Hamilton indiavolato. Photo4 / LaPresse Il britannico, colpito al via da Raikkonen, si rende autore di una ...

Vettel vince in Gran Bretagna : + 8 su Hamilton : Emozioni a raffica in Gran Bretagna. Una gara fantastica a Silverstone per Sebastian Vettel. Incredibile anche la prestazione di Lewis Hamilton, che

Diretta Formula 1/ Ha vinto Vettel su Ferrari - Raikkonen a podio ed Hamilton... (Gp Gran Bretagna 2018) : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:45:00 GMT)

F.1 - GP di Gran Bretagna - Vittoria di forza per Vettel - Hamilton secondo : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Il tedesco ha tagliato il traguardo davanti alla Mercedes di Hamilton e all'altra Ferrari di Kimi Raikkonen.In aggiornamento...