F1 | GP Gran Bretagna 2018 | i dolori al collo condizioneranno la gara di Vettel? Il

F1 streaming - GP Gran Bretagna 2018 : orario d’inizio e come seguirla in tempo reale. Il palinsesto completo : Domenica di fuoco a Silverstone. Dopo l’equilibrio delle qualifiche, si torna in pista per la gara del GP di Gran Bretagna. La Mercedes parte in pole position con Lewis Hamilton, ma la Ferrari è vicinissima: Sebastian Vettel è in prima fila e Kimi Raikkonen in terza posizione, per provare a dare scacco al campione del mondo in carica. Quarto partirà Valtteri Bottas, a completare un quartetto di piloti che si giocheranno la gara fino ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : i dolori al collo condizioneranno la prestazione di Vettel? Il tedesco minimizza ma… : “Non sono preoccupato. Il collo oggi è diventato un po’ rigido ma penso che la notte aiuterà. Poi il ritmo più lento renderanno meno intense le sollecitazioni, quindi credo che sarà tutto okay“. Con queste parole Sebastian Vettel ha chiarito la sua condizione dopo le qualifiche di ieri del GP di Gran Bretagna 2018, decimo round del Mondiale di Formula Uno, che lo hanno visto concludere in seconda posizione a 44 millesimi dal ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel e la Ferrari all’assalto di Lewis Hamilton. Si vuol sfatare il tabù : 44 e 98 millesimi: questo il distacco delle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen dal poleman Lewis Hamilton. Il campione del mondo della Mercedes, nel corso delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, è stato costretto agli straordinari per mettersi dietro le due Rosse. Un ultimo tentativo al cardiopalma in cui Lewis è stato perfetto mentre Seb e Kimi qualche errorino lo hanno commesso, ...

