F1 | GP Gran Bretagna 2018 | giusti i 10 secondi di penalità a Raikkonen? L’analisi del

(Di domenica 8 luglio 2018) Del contatto tra Lewis Hamilton e Kimiin curva 3 dopo il via delPremio dise ne parlerà ancora a lungo. Sia perché ha coinvolto il campione del mondo in carica, andandogli a rovinare ulteriormente la gara di casa (dopo che c’aveva già pensato lui con una partenza pessima) sia perché è andato a creare un precedente. Dopo tanti contatti, al via e non, di quella entità, la direzione gara aveva sempre comminato (al massimo) 5dial pilota che veniva considerato colpevole, mentre in alcune occasioni aveva addirittura chiuso un occhio. Stavolta, invece, ha usato il pugno duro, raddoppiando la pena che, quindi, va a fare giurisprudenza. D’ora in avanti quando ci sarà un incidente simile (come in questo caso con Kimiche, in ritardo, va colpire sulla ruota Lewis Hamilton che lo precedeva) lanon potrà essere ...