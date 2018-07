F1 | GP Gran Bretagna 2018 | contatto nel primo giro Hamilton-Raikkonen 10 secondi di

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Lewis Hamilton al via! Partenza stellare - il ferrarista è primo nel GP di Gran Bretagna : Partenza stellare di Sebastian Vettel nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il tedesco scattava dalla seconda piazza ma ha sfruttato al meglio le difficoltà di Lewis Hamilton e lo ha superato con una manovra stellare che gli è valsa la prima posizione. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel in Partenza su Lewis Hamilton. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Pochi minuti al via del decimo round del Campionato del Mondo di F1 2018, il GP di Gran Bretagna. In prima fila la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Sebastian Vettel. Alle loro spalle Raikkonen e Bottas, con le Red Bull di Verstappen e Ricciardo in terza fila, seguiti dalle due Haas di […]

Alle ore 15.10 scatterà il GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Si preannuncia Grande spettacolo sul circuito di Silverstone dove andrà in scena una gara palpitante ed emozionante, fondamentale per le sorti dell'intero campionato: tutti gli appassionati si aspettano il testa a testa tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel che scatteranno dalla prima fila, uno accanto all'altro pronti per un duello al cardiopalma

Oggi domenica 8 luglio si corre il GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Spettacolo assicurato a Silverstone con l'attesissimo duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton: i due Grandi rivali per il titolo ridato scatteranno in prima fila, pronti per un testa a testa al cardiopalma fin dalla prima curva. Può succedere davvero di tutto, siamo a un momento cruciale della stagione e il campionato potrebbe subire una svolta

Come sede di lunga data del GP di Gran Bretagna, Silverstone è uno dei circuiti più noti nel calendario della F1. Ma quello che molti possono non sapere è che il Regno Unito possiede un'ampia gamma di tracciati differenti, ognuno con il proprio carattere. Di seguito ne esaminiamo cinque che ci piacerebbe ospitassero un GP

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone andrà in scena una Gara fondamentale per le sorti dell'intero campionato: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, separati da un solo punto in classifica generale, sono chiamati a un Duello pirotecnico in un tracciato che ha fatto la storia dell'automobilismo. Il padrone di casa scatterà in pole position ma il tedesco gli

Toto Wolff - GP Gran Bretagna 2018 : “Se al via Hamilton mantiene la prima posizione può fare la differenza altrimenti…” : “Se al via Lewis (Hamilton ndr.) riuscirà a mantenere la prima posizione credo che non sarà facile per nessuno tenergli testa ma se non dovesse essere così allora la gara si complicherebbe non poco. E credo che sarà altrettanto importante la partenza di Valtteri (Bottas ndr.)”. E’ con queste parole che il Team Principal Mercedes Toto Wolff ha commentato l’esito delle qualifiche di ieri a Silverstone (Gran Bretagna) che ...

Alle 15.10, prenderà il via il GP di Gran Bretagna 2018, sul circuito storico di Silverstone (Gran Bretagna), sede storica della massima categoria dell'automobilismo. Un round che riproporrà il confronto tra Mercedes e Ferrari. Le Frecce d'Argento si presenteranno ai nastri di partenza con spirito di rivalsa rispetto a quanto accaduto in Austria. Il doppio ritiro di Lewis Hamilton e Vallteri Bottas è stato molto pesante nella

