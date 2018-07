F1 | GP Gran Bretagna 2018 | caro Hamilton | bisogna saper perdere! Le allusioni al gioco

VIDEO F1 - Highlights Gran Bretagna 2018 : la gara più bella dell’anno! Show incredibile - vince Vettel con un sorpasso antologico : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna , decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone si è corsa una delle gare più belle degli ultimi anni, abbiamo assistito a uno Show incredibile che ha regalato emozioni a non finire. Il tedesco ha trionfato grazie a un sorpasso stellare su Valtteri Bottas a cinque giri dal termine ma il pilota della Ferrari era stato sublime anche al via quando aveva sorpassato uno spento Lewis Hamilton, Campione del ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : giusti i 10 secondi di penalità a Raikkonen? L’analisi del contatto con Hamilton : Del contatto tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen in curva 3 dopo il via del Gran Premio di Gran Bretagna se ne parlerà ancora a lungo. Sia perché ha coinvolto il campione del mondo in carica, andandogli a rovinare ulteriormente la gara di casa (dopo che c’aveva già pensato lui con una partenza pessima) sia perché è andato a creare un precedente. Dopo tanti contatti, al via e non, di quella entità, la direzione gara aveva sempre comminato ...