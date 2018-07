F1 | Gp di Silverstone | Vettel vince di forza a casa di Hamilton

F1 - Vettel trionfa a Silverstone. Secondo Hamilton - terzo Raikkonen : Sebastian Vettel con una grande gara si prende la vittoria al gran premio di Silverstone, in Inghilterra, e allunga ancora su Lewis Hamilton in classifica piloti. Il tedesco della Ferrari con un ottimo spunto in partenza mette in discesa e a suo favore comandata dall'inizio alla fine. Dietro l'ex Red Bull il suo rivale di sempre Lewis Hamilton, bravissimo a rimontare dalle retrovie dopo che Raikkonen l'aveva "buttato" fuori ad inizio gran ...