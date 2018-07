F1 | Classifica Mondiale costruttori 2018 | la Ferrari allunga in testa | +20 sulla

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel vola in testa - +8 su Lewis Hamilton dopo il GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1. Il pilota della Ferrari ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 precedendo il Gran de rivale Lewis Hamilton e ora ha otto punti di vantaggio sul Campione del Mondo: un gap importante che il tedesco ha saputo costruirsi con Gran de verve. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Sebastian Vettel 171 2. Lewis Hamilton 163 3. Kimi Raikkonen 116 4. Daniel ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea in fuga - +92 su Chaz Davies. Marco Melandri quinto : Jonathan Rea (Kawasaki) si conferma al comando della Classifica del Mondiale Superbike 2018 al termine del GP di San Marino. Il britannico ha realizzato una magica doppietta nel nono round di Misano Adriatico e così si ha portato il proprio vantaggio su Chaz Davies a +92 mentre Marco Melandri è in quinta piazza. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1 Jonathan REA 370 KAWASAKI 2 Chaz DAVIES 278 DUCATI 3 MICHAEL VAN DER MARK 248 YAMAHA 4 TOM SYKES ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Semarang : Jeffrey Herlings concede il bis. L’olandese della KTM ha fatto sua anche la seconda manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria mai in discussione quella dell’olandese che, scattando benissimo dal cancello di partenza, ha preso il via senza dare alcuna chance ai rivali. In quarta posizione Antonio Cairoli. Il siciliano, in difficoltà fin dalle prime ...