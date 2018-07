F1 | Arrivabene se la gode e si toglie un sassolino dalla scarpa | “penalità a Kimi? Quando

sportfair

(Di domenica 8 luglio 2018) Il team principal della Ferrari sila vittoria di Vettel e poi si scaglia contro i commissari di gara, accusandoli di usare due pesi e due misure Grande vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gp di Gran Bretagna. Il tedesco della rossa si è imposto sul beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo, ma autore di una grande gara dopo essere rimasto in fondo al gruppo dopo un contatto con la Ferrari di Raikkonen alla prima curva. Terzo posto per il finlandese della rossa nonostante i 10 secondi di penalità per il contatto con la Mercedes in una gara piena di colpi di scena e di grandi sorpassi. Soddisfatto, ma anche un po’ polemico, Maurizioai microfoni di Sky Sport F1: “venire qua non era facile, le altre scuderie sono quasi tutte inglesi e abbiamo dato una dimostrazione di forza. Adesso andiamo a casa di Sebastian e speriamo di continuare a far ...