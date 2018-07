: F1 Gran Bretagna: capolavoro di Vettel, trionfo Ferrari - SportmediasetTGCOM24 - berti_h : F1 Gran Bretagna: capolavoro di Vettel, trionfo Ferrari - SportmediasetTGCOM24 - DottiRatti : RT @albegiorvalanga: #SilverstoneGP TRIONFO DI SEB VETTEL:'Grazie ragazzi qui a casa loro Hahaha lì abbiamo umiliati Queste le parole di V… -

Sebastiancentra ail quarto successo stagionale. Il tedesco precede Lewis Hamilton, diretto rivale nel mondiale, ora staccato di 8 punti nella classifica iridata, e l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen. Quarta la seconda Mercedes di Bottas. Il tedesco parte benissimo in testa, beffando Hamilton che alla terza curva viene toccato da Raikkonen (poi penalizzato 10"). L'inglese comincia la rimonta. Poi grande confusione:due volte la safety car in pista, Bottas in pochi giri si ritrova da primo a quarto.(Di domenica 8 luglio 2018)