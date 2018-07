Eurozona | a Berlino c’è chi vuole imporre la logica del bail-in

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 luglio 2018) di Sergio Cesaratto Nel mese di giugno ho avuto la fortuna di partecipare a un workshop sulla riforma dell’organizzato da economisti post-keynesiani. Due presentazioni hanno particolarmente attirato la mia attenzione, non a caso di due studiosi tedeschi vicini all’establishment. Essi esprimono la filosofia “riformatrice” (sic) dell’attuale governo tedesco. Il resto non mi ha invece impressionato, a parte la buona volontà di alcuni e un battibecco finale di cui dirò. Gli economisti francesi, spagnoli e portoghesi mi sono sembrati molto accondiscendenti nei confronti della situazione attuale. Il primo dei due studiosi, Jeromin Zettelmeyer, è uno dei firmatari dell’in/famous documento dei 14 economisti franco-tedeschi (Bénassy-Quéré et al 2018). Per una analisi critica del documento rimando a quanto ho già scritto in merito su Il Fatto Quotidiano. La filosofia di fondo che emerge ...