Euro sì | euro no La parola agli italiani | lo speciale di Sky Tg24

L'Europa 'richiama' la Calabria - tra occasioni perse e fondi non spesi : Ciò, senza dimenticare che nel mondo vi sono attualmente 931 focolai di guerra". Sull'attuale quadro politico italiano, Cesa così si è espresso: "La situazione attuale non durerà e noi dobbiamo farci ...

EstateCinema : tornano i Cinema Days dal 9 al 15 luglio proiezioni a 3 Euro : Apertura della biglietteria, con ingresso da Via del fosso, ogni sera alle ore 20.30 con possibilità di preacquisto per gli spettacoli di tutto il mese. Al Cinema Astra, si alternano in ...

Allarme in Europa : manca CO2 per birra e carni. Ma l’Italia può stare tranquilla : Se l’eccesso di emissioni di CO2 è tra i maggiori responsabili del riscaldamento del pianeta, l’anidride carbonica di per sé è indispensabile alla vita e anche in ambito industriale ha una lunga serie di applicazioni, nella filiera alimentare e non solo. Quando scarseggia può mandare in tilt un intero Paese: la sua carenza in Gran Bretagna è diventata un problema nazionale, colpite anche altre aree del Nord Europa...

Trump - l'Europa - i dazi e il multilateralismo secondo Villafranca - Ispi - : Difficile pensare che nel mondo di oggi le grandi potenze fuori dal G7 la vedano in questo modo, tanto più che ormai, da tempo, guardano casomai al G20, e recentemente peraltro con scarsa attenzione. ...

Pattugliatore irlandese con 106 migranti arriva a Messina. Salvini : «Ora porti chiusi anche per le navi militari Europee» : Ma Salvini: «Dopo aver fermato le navi delle Ong, porterò al tavolo la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali»

Porti italiani chiusi anche alle navi militari Europee - dopo lo sbarco della nave irlandese con 106 migranti : Le navi militari di altri Paesi europei che salvano migranti non in zona Sar italiana e non coordinati dalla sala operativa di Roma e poi li sbarcano in Italia e' un'altra 'stortura' del sistema di ...

Stazione di ricarica USB fungo luminoso : caricate fino a 5 dispositivi per 20 Euro - : Ecco una comoda Stazione di ricarica USB 3-in1: carica fino a 5 dispositivi, funge la luce luminosa notturna e aiuta ad organizzare gli apparecchi. In un mondo in ui i dispositivi quotidiano in usato diventano sempre più numerosi, questa Stazione di ricarica Utorch USB a forma di fungo può essere il gadget perfetto, che via aiuterà a rimettere un po' d'...

Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo/ Roma - contratto da 88 mila Euro per il supervisore del comico : Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese, contratto da 88 mila euro(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Ruba 13mila Euro dalla cassa - i carabinieri prendono scooter in prestito e lo acciuffano : Firenze, 8 luglio 2018 - Quando pensava di averla fatta franca si è ritrovato con le manette ai polsi. Merito dell'intraprendenza di due equipaggi del nucleo radiomobile dei carabinieri di Firenze , ...

Di Maio taglia le pensioni d'oro Nel mirino assegni sui 4mila Euro Quota 100 : arriva il super-bonus : pensioni d'oro, Di Maio: "Ddl al Senato la prossima settimana". Quota 100, nuove polemiche. E la Lega studia il super-bonus che... Segui su affaritaliani.it

Quota 100 e super-bonus - necessari non meno di 8 mld di Euro come copertura finanziaria : Inizia a serpeggiare un po’ di scetticismo per quanto riguarda la riforma delle pensioni in cantiere con l’Esecutivo Conte. Nonostante le continue dichiarazioni di Salvini e Di Maio, circa il superamento della Legge Fornero, i dubbi sono sempre tanti ed aumentano man mano che passano i giorni. Anche su Quota 100, la misura che sembra più vicina ad una sua emanazione, dato che secondo la maggioranza di Governo potrebbe comparire già con la ...

Eurozona - a Berlino c’è chi vuole imporre la logica del bail-in : di Sergio Cesaratto Nel mese di giugno ho avuto la fortuna di partecipare a un workshop sulla riforma dell’Eurozona organizzato da economisti post-keynesiani. Due presentazioni hanno particolarmente attirato la mia attenzione, non a caso di due studiosi tedeschi vicini all’establishment. Essi esprimono la filosofia “riformatrice” (sic) dell’attuale governo tedesco. Il resto non mi ha invece impressionato, a parte la buona volontà di alcuni e un ...

L'esercito dei 'lavoratori invisibili' : un 'buco' da 42 miliardi di Euro - : Stando alle stime dei tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze il peso di tale buco graverebbe per il 40% sull'evasione fiscale annua, in Italia compresa in circa 100 milioni di euro ogni ...