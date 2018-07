Etiopia-Eritrea | storico abbraccio tra i due leader dopo 20 anni

Etiopia vs ERITREA/ Cosa succede se qualcuno fa la pace nel Corno d'Africa? : Il nuovo premier etiopico ha deciso di attuare gli accordi del 2000 che posero fine alla guerra con l' ERITREA . Forse uno spiraglio di pace nel tormentato Corno d'Africa. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:06:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ La dittatura in ERITREA e il "debito" dell'Italia, di C.J. WulffSCENARI/ I profughi, Assad e l'Onu fanno esplodere il Libano, di C.J. Wulff

L’Etiopia ha annunciato che accetterà tutti i termini dell’accordo di pace firmato con l’Eritrea nel 2000 : L’Etiopia ha annunciato che accetterà completamente i termini di un accordo di pace firmato con l’Etiopia nel 2000: fino a questo momento il paese non aveva mai acconsentito a riconoscere i confini con l’Eritrea tracciati dalla commissione che aveva lavorato The post L’Etiopia ha annunciato che accetterà tutti i termini dell’accordo di pace firmato con l’Eritrea nel 2000 appeared first on Il Post.