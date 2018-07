Esce in bici e non torna | 32enne trovato senza vita nel bosco

L'Italia pedala : cr Esce il mercato delle biciclette - balzo per quelle elettriche : Aumenta del 5% il commercio di biciclette , +19% il comparto e-bike. E l'associazione del settore chiede politiche ad hoc per la mobilità dolce

L’Italia pedala : crEsce il mercato delle biciclette - balzo per quelle elettriche : (foto: Getty Images) Vale 5 miliardi di euro il mercato di biciclette e moto in Italia. A certificarlo è Ancma, l’Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori, che segnala una crescita importante nelle vendite delle bici elettriche e del bike sharing. Cambiano le città e cambiano esigenze e modalità di spostamento dunque, ma il futuro è sempre più a due ruote. Anche per questo Ancma ha chiesto al governo di istituire il prima ...