Eros Ramazzotti | la figlia Aurora e il rapper Ghali scatenati al concerto di Eminem

Luciano Pavarotti/ Il ricordo del maestro insieme a Eros Ramazzotti - Pino Daniele e Zucchero (Techetechetè) : Luciano Pavarotti, il maestro non verrà mai dimenticato. Stasera sarà tra i protagonisti della nuova puntata del programma di Rai Uno. Cosa vedremo in onda? (Techetechetè)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 09:33:00 GMT)

Cecchi Paone contro Marica Pellegrinelli - il duro attacco contro la moglie di Eros Ramazzotti : cosa ha detto sulla neo conduttrice di Rai1 : duro, anzi durissimo l'attacco di Alessandro Cecchi Paone ai danni di Marica Pellegrinelli , chiamata a condurre la terza puntata dei Wind Music Awards su Rai 1 al fianco di Federico Russo. Se da un ...

Rumors sulle collaborazioni nel nuovo album di Eros Ramazzotti - si parla di Jovanotti : presto il tour : Ancora Rumors sul nuovo album di Eros Ramazzotti, atteso prossimamente con un lungo tour mondiale dopo l'accordo siglato con Vertigo Concerti. Stando a quanto emerso dalle ultime Instagram Stories di Lorenzo Jovanotti, la collaborazione tra i due artisti sarebbe cosa fatta. Cherubini si trovava infatti presso gli Studios di Milano dove sta prendendo forma il nuovo disco di Eros Ramazzotti che ha annunciato per i prossimi mesi. "Sto ...

Marica Pellegrinelli / Il matrimonio con Eros Ramazzotti al centro del gossip (Wind Music Awards 2018) : Marica Pellegrinelli, la conduttrice al fianco di Federico Russo infiamma le pagine dei rotocalchi di gossip per la sua relazione con il cantante Eros Ramazzotti. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:03:00 GMT)

“Vi piaccio così?”. Aurora Ramazzotti cambia look. Capelli ‘nuovi’ e ‘mood’ aggressivo per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros : Michelle Hunziker ha chiuso la prima edizione di “Vuoi scommettere?” annunciando che ce ne sarà un’altra. La quinta e ultima puntata andata in onda il 14 giugno ha vinto la serata con 3.211.000 spettatori (pari al 16.3% di share) e ha battuto la replica di “Don Matteo” su RaiUno che ha ottenuto 2.970.000 spettatori (pari al 14.5% di share). Ma il programma di scommesse di Canale 5 ha registrato un risultato molto ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - passeggiata da fidanzatini dopo la festa per i 9 anni d'amore : MILANO ? Hanno recentemente festeggiato i nove anni d?amore con tanto di tenere dediche social ma per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non smettono di fare i fidanzatini. Eros,...

Pino è - Diretta concerto tributo a Pino Daniele | Eros Ramazzotti : [live_placement] prosegui la letturaPino è, Diretta concerto tributo a Pino Daniele | Eros Ramazzotti pubblicato su TVBlog.it 07 giugno 2018 21:43.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano 9 anni d’amore : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggia l’anniversario tra dediche romantiche, mazzi di rose rosse e scatti appassionati. Lei pubblica foto tra baci e avvinghiamenti, lui scrive parole dolci. “Nove anni sono pochi ma in questo mondo a mille, spericolato, ammalato, per me, sono tanti. Stare ancora insieme come fosse la prima volta ha un sapore che dovrebbero vivere tutti nel mondo, è INCREDIBILE. Avere a fianco te è la cosa più ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano 9 anni d’amore : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano 9 anni d’amore con un post romantico su Instagram. Il cantante e la modella si sono conosciuti nel lontano 2009 sul palco dei Wind Music Awards, che quest’anno presenterà proprio Marica Pellegrinelli in coppia con Federico Russo. La scintilla fra i due scoccò proprio sul palco della manifestazione, quando la top model consegnò all’artista un premio. All’epoca Eros era ...

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti - baci dolcissimi per festeggiare nove anni di amore : guarda che romanticoni! : Stare ancora insieme come fosse la prima volta ha un sapore che dovrebbero vivere tutti nel mondo, è INCREDIBILE'. Michelle Hunziker, nuova rivelazione choc: 'Ho lasciato Eros Ramazzotti per la setta'...

Eros RAMAZZOTTI/ "Io e Pino Daniele - lui un fratello testardo : se gli piacevi ti dava tutto" (Pino è) : EROS RAMAZZOTTI ricorda Pino Daniele: un collega, ma prima di tutto un amico fraterno. Fu suo il primo tweet dopo la scomparsa. EROS canterà per lui al San Paolo di Napoli (Pino è)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:20:00 GMT)

Eros Ramazzotti - 9 anni d'amore con Marica Pellegrinelli : 'sei la cosa più istruttiva ed emozionante che io abbia mai vissuto' : Marica Pellegrinelli e il pancino sospetto. La smentita della moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, smentisce le voci circa una sua gravidanza dopo la pubblicazione di alcune foto con pancino sospetto pubblicate da Diva e Donna Sposi dal 2014, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli fanno coppia dal lontano 2009, quando la modella premiò il ...

Eros Ramazzotti fa una dedica d’amore alla moglie Marica Pellegrinelli : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme da 9 anni: il cantante fa una dedica d’amore alla moglie Una dedica che intenerisce anche i cuori più duri, quella che Eros Ramazzotti fa alla moglie Marica Pellegrinelli. I due stanno insieme da molto tempo ed il cantante ha così deciso di manifestare anche sui social l’amore che prova […] L'articolo Eros Ramazzotti fa una dedica d’amore alla moglie Marica Pellegrinelli ...

Marica Pellegrinelli - la moglie di Eros Ramazzotti - diventa conduttrice tv : La nuova conduttrice dei Wind Music Awards Summer 2018 è Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti La moglie di Eros Ramazzotti debutta in tv come conduttrice. Come fa sapere Davide Maggio, Marica Pellegrinelli è stata scelta per presentare i Wind Music Awards Summer 2018, in onda su Rai Uno il prossimo 26 giugno. Si […] L'articolo Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, diventa conduttrice tv proviene da Gossip e Tv.