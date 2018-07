Emmanuel Macron | la cena contro la povertà? Il galletto lascia un conto da 300mila euro

Migranti - Giuseppe Conte dopo il Consiglio europeo : “Siamo stati un po’ prepotenti. Emmanuel Macron era stanco - lo smentisco” : Al termine del Consiglio europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette di essere stato "un po' prepotente" durante il vertice con gli altri capi di Stato. Sulla questione dei centri d'accoglienza è scontro con Macron. Per il presidente francese riguardano solo i paesi d'approdo, ma Conte: "Macron era stanco, lo smentisco".Continua a leggere

Matteo Salvini umilia ancora Emmanuel Macron : 'Fa il matto perché in Francia è al minimo della popolarità' : Proprio mentre stava per iniziare il decisivo vertice europeo sull'immigrazione, Matteo Salvini non ha perso l'occasione per attaccare Emmanuel Macron . Lo ha fatto lasciando l'aula della Camera dopo ...

Emmanuel Macron e la carezza a Papa Francesco - Matteo Salvini lo seppellisce : 'Volete sapere perché fa il matto?' : La carezza di Emmanuel Macron a Papa Francesco ha sbigottito il mondo. E Matteo Salvini dà a quel gesto una lettura politica: 'È la prima volta che vedo qualcuno che accarezza il Papa. Macron fa il matto perché è al minimo della sua popolarità nel suo Paese' e ...

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux/ Video - l'incontro con Papa Francesco : Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e passeggiata romantica per il presidente francese e sua moglie

Giuseppe Conte - Lifeline : l'incontro segreto con Emmanuel Macron che ha sbloccato la situazione : Si è sbloccato il caso Lifeline : la Ong sbarcherà a Malta , gli immigrati dovrebbero venire divisi in quote tra i paesi della Ue. Ma dopo giorni di polemiche e attacchi, come si è risolta la ...

Papa Francesco incontra Emmanuel Macron : Il Presidente della Francia Emmanuel Macron si trova oggi a Roma e l'appuntamento sicuramente più importante della sua agenda odierna è stato quello con Papa Francesco, che lo ha ricevuto stamattina nella Sala della Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.I due leader, affiancati da un interprete, sono rimasti a colloquio per circa un'ora e subito dopo c'è stato il tradizionale scambio di regali. Il Santo Padre ha donato a Macron il ...

Migranti - Emmanuel Macron : "Populisti in Europa come la lebbra ". Luigi Di Maio : "Offensivo e ipocrita" : Nuovo scontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il governo italiano sul tema dei Migranti: "Vedete crescere i populisti come una lebbra, un po' ovunque in Europa", attacca Macron riferendosi anche alla chiusura dei porti italiani alle Ong. La replica di Luigi Di Maio: "Parole offensive e fuori luogo. La vera lebbra è l'ipocrisia di chi respinge gli immigrati a Ventimiglia".

Migranti - Emmanuel Macron e Angela Merkel all'Italia : "I richiedenti asilo devono stare dove vengono registrati" : Francia e Italia sono intenzionate "ad accogliere le posizioni italiane" per quanto riguarda la questione migratoria, ma stando alla dichiarazione congiunta diffusa ieri sera sembra che le proposte avanzate dal premier Giuseppe Conte non siano state granché prese in considerazione da Merkel e Macron.

Emmanuel Macron - la frase sussurrata a Giuseppe Conte : 'So che il problema di Salvini' : L'errore fatale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato quello di accettare alla fine di far visita al presidente francese Emmanuel Macron , nonostante gli insulti piovuti da Parigi sul ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : "Io tratto con i capi di governo - non con i ministri" : Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l'asse Austria-Germania-Italia da lui invocato: "Ogni Paese ha capi di Stato e di governo, gli accordi si fanno a quel livello".

