Emanuela Folliero | l’ultimo annuncio su Rete4

Emanuela Folliero - l'addio dopo 28 anni/ Video - l'ultimo annuncio : "vi auguro una vita piena di gioia" : Emanuela Folliero, addio a Rete 4 dopo 28 anni: l'annunciatrice televisiva saluta la rete Mediaset, "vi auguro una vita piena di gioia", ecco il Video(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:03:00 GMT)

