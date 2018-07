Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini | ' Immigrazione | non ha competenza sulle navi

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta : "Non compreremo altri F-35 - stiamo valutando se mantenere i contratti" : "Non compreremo altri F-35", ha assicurato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, durante un'intervista a Omnibus su La7. Parole che sembrano, in parte, contraddire quanto attribuitole dalla rivista americana DefenseNews in un'intervista rilasciata lo scorso 26 giugno."Il nuovo governo populista italiano potrebbe rallentare ma non ridurre il suo ordine di caccia F-35, ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta a Defense News", ...

Elisabetta Trenta - consigli (non richiesti) alla ministra della Difesa : Spero che i miei dodici lettori non mi prenderanno per un salapuzio qualsiasi o uno dei tanti cacasenno che infestano il web ma, contando su una loro improbabile benevolenza, vorrei tentare di buttar giù due o tre riflessioni a mo’ di lista della spesa, quella fatta in fretta dietro uno scontrino stropicciato del supermercato e dalla quale manca quasi sempre l’essenziale. Insomma, giusto un po’ di spunti idealmente destinati alla nuova ministra ...

Elisabetta - Trenta e lode : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha rilasciato un'interessante intervista al sito DefenseNews, che pubblica in lingua inglese. Trenta dice che il nuovo governo non taglierà l'acquisto di ...

Elisabetta Trenta - una Ministra «in ballo» : Come balla, Elisabetta Trenta. Il neo ministro della Difesa del Governo Conte, oltre all’intelligence, la sicurezza e la gestione di situazioni di conflitto come Iraq, Libano e Libia, ha un’altra passione: la danza. Tango e pizzica, in particolare. Come racconta il video che pubblichiamo qui in esclusiva. In occasione dell’evento «Ballo!» che all’Auditorium Parco della Musica di Roma ha celebrato le antiche danze popolari ...

Giorgia Meloni contro Elisabetta Trenta : 'Assordante il suo silenzio sui carabinieri aggrediti' : 'Due giorni fa un carabiniere aggredito a Benevento da un nigeriano. Ieri un altro carabiniere aggredito da alcuni venditori abusivi a Pisa. Nel frattempo il silenzio assordante del ministro della ...

Elisabetta Trenta - ministro della Difesa con possibile conflitto di interesse : Se per altri ministri del governo Conte è stata segnalata la militanza breve nel settore di cui si occuperanno, tutto il contrario è per Elisabetta Trenta, ministra della Difesa 51enne scelta fra le fila del Movimento Cinque Stelle in cui milita dal 2013. Molto più vecchia la sua presenza invece nel settore Difesa, intelligence, esercito. Il suo nome era già nella lista di Di Maio come possibile ministro subito dopo le elezioni e già nel ruolo ...

Elisabetta Trenta - il sospetto sul conflitto di interessi sul ministro della Difesa : 'A capo di una società di soldati mercenari' : Si allunga l'ombra del conflitto d'interessi sul governo Lega-M5s. Nel mirino di Repubblica è finita il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che, al momento del giuramento al Quirinale, era ancora ...

L'ombra del reclutamento di mercenari sulla neoministra della Difesa Elisabetta Trenta : C'è un'ombra sulla neo ministra della Difesa Elisabetta Trenta e questa ombra è legata alla società senza scopo di lucro SudgestAid, di cui è program manager. Secondo il quotidiano belga Le Point, SudegestAid, che promuove la ricostruzione nei Paesi devastati dalle guerre, "recluta mercenari per il vicino Oriente".Il Fatto quotidiano ricostruisce così la vicenda:"Che c'entrano i mercenari con la carriera di ...

Governo : i dubbi della stampa su Elisabetta Trenta - ministro della Difesa : Il giuramento del Governo Conte c’è stato, ora tocca alle Camere ascoltare il presidente del consiglio e votare la fiducia. Ma proprio mentre i membri del nuovo esecutivo erano al Quirinale per giuramento e firma, ecco spuntare la prima grana per l’esecutivo. E a essere coinvolta è una delle (poche) donne che ne fanno parte: Elisabetta Trenta, neo ministro della Difesa. Chi è? 51enne docente universitaria ed esperta di ...

Ecco chi è Elisabetta Trenta - il nuovo ministro della Difesa : Al Ministero della Difesa è arrivata Elisabetta Trenta. Sarà lei a guidare il dicastero che si occuperà principalmente delle nostre Forze Armate. Ma chi è la pentastellata che prenderà il posto della Pinotti? Laureata in scienze politiche, con il grado di capitano della riserva selezionata dell'Esercito, ha svolto diverse missioni all'estero. Suo marito, come riporta laStampa, è capitano dell'Esercito ma è anche vice direttore del master in ...

Elisabetta Trenta - chi è il ministro della Difesa : Una laurea in scienze politiche, un master in cooperazione internazionale e uno in intelligence e sicurezza. Elisabetta Trenta, nata a Velletri nel 1967, è già stata battezzata come la 'iron lady' del neonato...