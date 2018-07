È morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni : È morto il regista italiano Carlo Vanzina. aveva 67 anni. Era figlio di Steno, cioè Stefano Vanzina, e sin da giovane si era dedicato al cinema. Sarà ricordato soprattutto per le commedie dirette fra gli anni Ottanta e Novanta, fra cui The post È morto il regista Carlo Vanzina, aveva 67 anni appeared first on Il Post.

Spettacolo - è morto Carlo Vanzina : il regista aveva 67 anni : Carlo Vanzina è morto nella notte, la triste notizia è stata data dalla famiglia attraverso una nota “Nella sua amata Roma, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia, ci ha lasciati il grande regista Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il ...

E'morto il regista Carlo Vanzina : 8.51 E' morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. "Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia - si legge nella nota della famiglia ci ha lasciati il grande regista Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno ...

Claude Lanzmann è morto/ Il regista di Shoah si è spento all'età di 92 anni - cinema in lutto : Claude Lanzmann è morto, il regista di Shoah si è spento all'età di 92 anni nella sua Parigi: ultime notizie, mondo del cinema in lutto per la scomparsa dell'artista(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:35:00 GMT)

morto Claude Lanzmann - regista del monumentale film sull'olocausto "Shoah" : Il giornalista e regista francese Claude Lanzmann, autore del film Shoah, è Morto oggi all'età di 92 anni, a Parigi. L'annunciè stato dato dal suo editore Gallimard. Francese, figlio di immigrati bielorussi, è stato difensore della causa israeliana e amico di Jean-Paul Sartre.Anche filosofo e scrittore, Claude Lanzmann iniziò a lavorare al film Shoah nell'estate 1974, un capolavoro che venne consegnato al mondo ...

È morto Claude Lanzmann - il regista di “Shoah” : Il regista Claude Lanzmann, 92 anni, è morto questa mattina a Parigi: lo ha comunicato Gallimard, la casa editrice della sua autobiografia. Lanzmann era famoso soprattutto per aver diretto Shoah, un documentario del 1985 di quasi dieci ore e girato in Polonia. The post È morto Claude Lanzmann, il regista di “Shoah” appeared first on Il Post.

Ermanno Olmi - regista-visionario è morto/ Celebrati ad Asiago i funerali : Ermanno Olmi è morto: lutto nel mondo del cinema, si è spento a 87 anni il grande regista italiano, Leone d'Oro alla carriera nel 2008 al Festival d'arte cinematografica di Venezia(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:25:00 GMT)

Ermanno Olmi - è morto il regista-visionario/ La sua arte variegata e imprevedibile - dall’allegoria alla fiaba : Ermanno Olmi è morto: lutto nel mondo del cinema, si è spento a 87 anni il grande regista italiano, Leone d'Oro alla carriera nel 2008 al Festival d'arte cinematografica di Venezia(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 13:41:00 GMT)

ERMANNO OLMI - È morto IL REGISTA-POETA/ Ultime notizie - funerali privati : “ci ha mostrato le radici d’Italia” : ERMANNO OLMI è MORTO: lutto nel mondo del cinema, si è spento a 87 anni il grande regista italiano, Leone d'Oro alla carriera nel 2008 al Festival d'arte cinematografica di Venezia(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:30:00 GMT)

Italia - è morto regista Ermanno Olmi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

È morto Ermanno Olmi - regista dei tanti volti dell’Italia : (foto: Getty) Si è spento in queste ore ad Asiago, dove era stato ricoverato d’urgenza lo scorso venerdì, il regista bergamasco Ermanno Olmi. Gravemente malato da parecchio tempo, aveva 87 anni. Nato infatti nel 1931 a Bergamo, si trasferì presto a Milano (da un quartiere cittadino prenderà il titolo la sua autobiografia, Ragazzo della Bovisa) per seguire i corsi dell’Accademia d’Arte Drammatica e inseguire poi la carriera da ...

Cinema - è morto il regista Ermanno Olmi : Roma, 7 mag. , askanews, È morto a 87 anni il regista Ermanno Olmi. Nato a Bergamo, ma cresciuto a Treviglio, Olmi era nato 24 luglio del 1931. Malato da tempo, era ricoverato da alcuni giorni all'...

Ucciso sul set dal collo di una giraffa : morto il 47enne regista Carlos Carvalho : Colpito da una giraffa mentre stava girando una serie televisiva. Così è morto Carlos Carvalho un regista australiano di 47 anni che si trovava all’interno di una struttura per la fauna selvatica a nord-ovest di Johannesburg. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti sul posto, la giraffa ha colpito l’uomo con il collo. Stando al Telegraph, Carvalho stava filmando dei primi piani del collo e del corpo dell’animale ...

È morto il regista Ermanno Olmi - aveva 86 anni : È morto il regista Ermanno Olmi, aveva 86 anni Bergamasco classe 1931, si è spento ad Asiago l'autore autodidatta, pioniere nel campo del documentario, creatore di un linguaggio personale e fuori da ogni schema. Sue opere come ''Il tempo si è fermato'' e "Cammina cammina" Parole chiave: ...