E' morto il regista Carlo Vanzina | ha fatto la storia della commedia all' italiana da

Carlo Vanzina - è morto il regista a 67 anni : Addio al regista Carlo Vanzina. E’ morto a Roma uno dei più fortunati esponenti della nuova commedia all’italiana. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. “Nella sua amata Roma, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia – si legge nella nota della famiglia – ci ha lasciati il grande regista Carlo ...

morto Claude Lanzmann - regista del monumentale film sull'olocausto "Shoah" : Il giornalista e regista francese Claude Lanzmann, autore del film Shoah, è Morto oggi all'età di 92 anni, a Parigi. L'annunciè stato dato dal suo editore Gallimard. Francese, figlio di immigrati bielorussi, è stato difensore della causa israeliana e amico di Jean-Paul Sartre.Anche filosofo e scrittore, Claude Lanzmann iniziò a lavorare al film Shoah nell'estate 1974, un capolavoro che venne consegnato al mondo ...

Ermanno Olmi - regista-visionario è morto/ Celebrati ad Asiago i funerali : Ermanno Olmi è morto: lutto nel mondo del cinema, si è spento a 87 anni il grande regista italiano, Leone d'Oro alla carriera nel 2008 al Festival d'arte cinematografica di Venezia(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:25:00 GMT)

