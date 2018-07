E’ morto il piccolo Moise : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – ‘Nelle prime ore della notte scorsa, Moise è deceduto in seguito a due arresti cardiaci al Policlinico di Messina dov’era ricoverato”. Lo comunica il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale. Il piccolo di due anni e mezzo, calabrese, era affetto fin dalla nascita da una gravissima patologia.”Il caso del bambino era balzato alle cronache ...

E' morto Moise. il piccolo calabrese che ha conosciuto solo ospedali : Messina, aveva due anni e mezzo ed era affetto una una grave patologia. Il garante per l'Infanzia: "Da oltre un anno doveva essere trasferito in una casa famiglia a Cagliari"

L'omaggio di Berlusconi al piccolo Francesco - morto per salvare il fratellino : "Lezione d'amore" : Lunga lettera di Silvio Berlusconi sul Giornale. L'ex premier commenta con commozione il coraggioso gesto del piccolo Francesco Filippo, che ha perso la vita nel tentativo di salvare il fratellino...

Il commosso omaggio di Silvio Berlusconi al piccolo Francesco - morto per salvare il fratellino : "Una lezione di amore" : Una storia che ha colpito tutta Italia e anche Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia scrive una lettera al Giornale per un commosso omaggio al piccolo Francesco Filippo, che ha perso la vita nel rogo del suo appartamento nel centro di Messina nel disperato tentativo di mettere in salvo il fratellino Raniero."Non credo possa esistere nella vita umana un dolore più profondo" scrive Berlusconi rivolgendosi ai genitori, che sono ...

Trento - incinta sta per soffocare : cesareo d’urgenza/ morto il piccolo nato prematuro a 28 settimane : Trento, incinta sta per soffocare: cesareo d’urgenza. Morto il piccolo nato prematuro a 28 settimane, resta in gravissime condizioni la madre, originaria della Moldavia(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Strage di Erba - è morto Carlo Castagna : era il nonno del piccolo Youssef : È morto a 75 anni in ospedale a Como Carlo Castagna. Era marito di Valeria Cherubini, padre di Raffaella e nonno del piccolo Youssef, tre delle quattro vittime della Strage di Erba dell'11 dicembre ...

Meningite - bimbo morto a 8 mesi/ Firenze - il piccolo era stato vaccinato : Bambino di otto mesi morto di Meningite 48 ore dopo il ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Era vaccinato, disposta autopsia per capire come il batterio lo abbia ucciso(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:12:00 GMT)

“ADDIO GLADIATORE” - IL PICCOLO ALFIE EVANS È morto/ Salvini e Meloni contro l'Europa su Facebook : "Mai più" : ALFIE EVANS è MORTO, l’annuncio dei genitori del PICCOLO su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:17:00 GMT)

“Addio gladiatore” - il piccolo Alfie Evans è morto/ Scomparso dopo 23 mesi di battaglie : il post su Facebook : Alfie Evans è morto, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:52:00 GMT)