È morto Carlo Vanzina

(Di domenica 8 luglio 2018) Èil regista italiano. Aveva 67 anni. Era figlio di Steno, cioè Stefano, e fratello di Enrico, sceneggiatore. Le cause della morte non sono ancora state chiarite, ma sembra che da qualche tempo fosse molto malato.si era dedicato al cinema sin da giovane. Sarà ricordato soprattutto per le commedie dirette fra gli anni Ottanta e Novanta, fra cui Eccezzziunale… veramente, Io no spik inglish, Sapore di mare e molte altre. Il suo ultimo film è stato Caccia al tesoro, con Vincenzo Salemme e Serena Rossi.