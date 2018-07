E' già Juve-Inter! Skriniar torna a Milano | i tifosi | ' Fermerai Ronaldo'

Emre Can in Piazza Castello a Torino - ‘prima’ passeggiata da bianconero per il tedesco della Juventus [GALLERY] : Il nuovo calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino, i tifosi bianconeri vogliono una foto con lui Emre Can è stato accolto a Torino con calore da parte dei tifosi. Il calciatore tedesco è approdato alla Juventus con il benestare dei supporter bianconeri, che ora vogliono tra le fila della propria squadra anche Cristiano Ronaldo. Emre Can ieri ha fatto la sua apparizione a Piazza Castello a Torino attirando ...