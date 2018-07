E all' Appiani il Sommacampagna alzò la Coppa

larena

: Eccomi all’opera durante l’evento “AW LAB is Me” nella stupenda Palazzina Appiani! Grazie agli amici @waxlifemusic… - xelisabeex : Eccomi all’opera durante l’evento “AW LAB is Me” nella stupenda Palazzina Appiani! Grazie agli amici @waxlifemusic… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Al proposito Begnini e un gruppo di ex si sono ritrovati in questi giorni per prepare la festa e al meravigliato Begnini, in visita agli attuali impianti sportivi, pareva di essere in un altro mondo. ...